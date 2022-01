MV Werften: Schiffbauer haben Dezember-Lohn endlich erhalten

Wismar/Warnemünde/Stralsund

Die Hängepartie in der Lohntüte der Beschäftigten auf den MV Werften hat vorerst ein Ende. Das Geld für den Monat Dezember soll auf die Konten der rund 2000 Frauen und Männer überwiesen worden seien. Darüber hat am Montag der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen informiert.

Geld überwiesen, wenn eine Erklärung vorliegt

Morgen lässt über seinen Sprecher Cord Schellenberg mitteilen, „dass die vorfinanzierende Bank alle Überweisungen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgeführt hat, von denen bis einschließlich Freitag eine Ankaufserklärung oder Abtretungserklärung vorliegt“. Weiteren Überweisungen würden dann nach Eingang noch fehlender Erklärungen erfolgen.

„Die Höhe des Insolvenzgeldes entspricht dem ausgefallenen Nettoentgelt“, so Schellenberg. Das Insolvenzgeld sei begrenzt auf die in der allgemeinen Rentenversicherung geltende Beitragsbemessungsgrenze. „Darüber sind alle Mitarbeitenden der MV Werften vorab informiert worden.“

Die Geschäftsführung der MV Werften hatte die Zahlung von Löhnen und Gehältern vor gut einer Woche nicht vorgenommen, wenige Tage später gar Insolvenzanträge für acht Gesellschaften gestellt. Auch Werften-Mutter-Konzern Genting Hongkong ist schwer angeschlagen, eine Zukunft ungewiss.

Am Nachmittag will das Landgericht Schwerin über eine Klage Gentings gegen die Landesregierung entscheiden. Per Einstweiliger Verfügung sollen 78 Millionen Euro an zugesagtem Darlehen sofort an Genting ausgezahlt werden. Grundlage ist ein Vertrag aus dem Juni 2021, wonach das Land Genting im Falle von Liquiditätshilfen unter die Arme greifen wollte. Heute hat sich die Position der Regierung jedoch verändert, da nicht sicher sein könne, das Darlehen überhaupt wieder zurückzubekommen. Genting argumentiert: Das Geld sei genau für Notlagen wie die aktuelle vereinbart worden.

Von Frank Pubantz