Gewerkschafter schlagen Alarm: Drei Wochen noch, dann muss für die MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund eine Lösung her, sonst droht der Verlust weiterer Jobs. Bis zum Jahresende gelte ein Vertrag, den man mit den Werften vereinbart habe, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Schwerin/Rostock.

Inhalt: ohne neue Aufträge keine Zukunft. Um die Chance auf Tarifjobs zu erhalten, fordert die IG Metall eine Verlängerung der Kurzarbeit. In Stralsund zeichnet sich eine andere Lösung ab.

Stralsunder OB: „Positive Signale“ für einen Verkauf

Die Hansestadt Stralsund würde das Areal der Volkswerft gern kaufen, um den Industriestandort und Arbeitsplätze zu retten, erklärt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Die Bürgerschaft hatte dafür bereits vor Monaten Geld bewilligt. Die Pläne gebe es noch immer, so Badrow am Dienstag zur OZ. 10,5 Millionen Euro seien vorgesehen. „Wir sind dazu mit allen in Gesprächen, die nötig sind.“ Also offenbar auch mit Werften-Eigner Genting Hongkong und der Landesregierung. Es gebe „positive Signale“, erklärt der OB. Dass der Kauf noch in diesem Jahr über die Bühne geht, sei aber „nicht wahrscheinlich“.

Ziel sei es, das Areal zu übernehmen und mit „Partnern“ weiterzuentwickeln. Ein Gewerbepark sei vorstellbar, so Badrow. „Die Stadt allein kann keine Werft betreiben.“ Viel lieber wäre ihm allerdings, „dass Genting hier weiter Schiffe baut“.

Danach sieht es nach Einschätzung von Beobachtern nicht aus. Die IG Metall hat am Dienstagabend ihre Mitglieder auf den Werften zusammengetrommelt. Die Lage sei ernst, so Schad. Da nicht klar sei, ob und welche Standorte der Werften eine Zukunftsperspektive haben, müsse eine Regelung für längeres Kurzarbeitergeld her. Möglich sei dies durch eine Neuregelung der Bundesregierung. Ansonsten drohe Kahlschlag auf den Werften. Weitere hunderte von den einst 3000 Beschäftigten müssten Anfang 2022 in eine Transfergesellschaft wechseln.

Ziel müsse sein, das erste Schiff der riesigen Global Class (342 Meter lang) fertigzustellen, das zweite 2022 fortzusetzen. Man wolle verhindern, „dass jetzt viele Beschäftigte mit guten Tarifverträgen ihre Arbeitsplätze verlieren und diese dann später durch Leiharbeit oder Werkverträge zu erheblich schlechteren Beringungen ersetzt werden“, so Schad. Er sei enttäuscht, da die Geschäftsführung der MV Werften schweige.

Minister Meyer: Entscheidung muss noch in diesem Jahr her

Skepsis auch in der Landesregierung. Grund: Die MV Werften und ihr Besitzer Genting sollen eine aktuelle Liquiditätslücke von 148 Millionen US-Dollar angemeldet haben (die OZ berichtete). Eine Finanzspritze, die eigentlich erst 2024 greifen sollte. Rund 88 Millionen Euro müsste das Land zuschießen. Ob der Bund dies mittrage, sei fraglich. MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erklärt: „Wir sind jetzt wirklich in der kritischen Phase.“ Noch in diesem Jahr brauche es eine Entscheidung. Zum Thema Kurzarbeitergeld sagt Meyer: Man setzte sich beim Bund für eine Fortsetzung erhöhter Fördersätze bis Ende März ein. „Wir brauchen die volle Unterstützung, solange die Krise da ist.“

Die MV Werften reagieren auf Anfragen nicht. Dafür liegt der OZ eine Information an die Mitarbeiter vor, die von Werften-Boss Carsten Haake stammen soll. Botschaften: Gehälter seien sicher und sollen in dieser Woche ausgezahlt werden. Man verhandele weiter für eine Restrukturierung der Werften. Und: „Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass in 2022 ein stolzes Schiff unsere Werft verlassen wird.“

Nordic Yards an zwei Standorten interessiert

In der Politik bereitet man sich auf den schlimmsten Fall vor. Der Verkauf einzelner Werften könnte eine Alternative sein. Der frühere Eigner Nordic Yards hat kürzlich von eigenen Kaufabsichten für die Standorte Stralsund und Wismar berichtet. Es könnte eine Reparaturwerft entstehen, außerdem gebe es Pläne für den Bau von Konverter-Plattformen, so Geschäftsführerin Olga Scholtz. Man sei aber auch offen, Anlagen gemeinsam mit MV Werften zu nutzen.

Die IG Metall drängt: Sollten die MV Werften keine Zukunft für einen oder mehrere Standorte sehen, müssten sie den Weg für einen Verkauf frei machen.

