Schwerin/Wismar

Ob die MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund eine Zukunft haben, wird sich in der kommenden Woche entscheiden. Nach OZ-Informationen verhandelt die Bundesregierung immer noch mit Werften-Mutter Genting Hongkong über Sicherheiten für Kredite, die Ende September, also Mittwoch, bewilligt sein müssen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) erklärt: „Wir rechnen mit einer Entscheidung des Bundes in der nächsten Woche.“

190 Millionen Euro waren zuletzt im Gespräch, um die kommenden Monate zu überstehen und die Luxusyacht „ Endeavor“ weiterzubauen. Dann, im Dezember, sollen endlich die verzögerten Gutachten zu Genting und den Werften vorliegen, die Grundlage dafür sind, ob die MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundeswirtschaftsministeriums schlüpfen können – mit weiteren Krediten in vierstelliger Millionenhöhe.

Anzeige

Mehr zum Thema:

Weitere OZ+ Artikel

Die Zeit wird knapp: Wer rettet die MV Werften – und 16 000 Arbeitsplätze im Land?

Staatshilfe ja oder nein? Wie der Landtag zur Rettung der MV Werften steht

Wer kontrolliert die MV Werften? Die Spur führt ins Steuerparadies nach Bermuda

Neu in der politischen Diskussion sind 38 Millionen Euro, die die Bank KfW IPEX für den Weiterbau an der „Global 1“, des ersten Mega-Kreuzfahrtschiffes von 342 Meter Länge, freigeben solle. Dafür übernähmen Bund und Land bereits Bürgschaften; es handele sich also nicht um zusätzliches Geld, ist zu hören. Die Regierung äußert sich nicht zu Hintergründen. Kommende Woche solle darüber auch der Finanzausschuss des Landtags kurzfristig entscheiden.

SPD und Linke für Rettung , AfD will erst mehr Antworten

Für die rund 3000 Beschäftigte der MV Werften, die größtenteils in Kurzarbeit sind, bedeutet das: Die Woche der Wahrheit ist da. Die Stimmung in der Politik ist gespalten. „Wir setzen auf die Rettung der Werften“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack. Der Bund sei „in der Verantwortung“, die Zwischenfinanzierung bis Dezember wichtig, um laufende Kosten wie Löhne und Betriebskosten abzudecken. Die Linken hatten zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) aufgefordert, die Rettung der Werften zur Chefsache zu machen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ganz anders sieht das die AfD im Landtag. Fraktionschef Nikolaus Kramer fordert mehr Transparenz bei den Entscheidungen. So verlange die AfD bisher vergeblich Aussagen darüber, wie viele Beschäftigte der Werften wirklich aus MV stammen und wohin das Geld am Ende fließt. „Wenn die Wertschöpfung in erster Linie außerhalb von MV liegt, sehe ich keinen Grund, weiteres Steuergeld unserer Bürger dort zu versenken“, so Kramer.

Von Frank Pubantz