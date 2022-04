Rostock

Die Zukunft des MV-Werften-Standortes in Warnemünde: Noch ist sie ungewiss. Doch schon bald könnte sich das ändern. Wie Insolvenzverwalter Christoph Morgen bestätigt, gebe es bereits mehrere ernsthafte Interessenten für das Gelände. „Das ist ein offener Bieterwettbewerb“, fügt er hinzu.

Nach OZ-Informationen soll es sich bei einem der möglichen Käufer um niemanden geringeren als die Bundesrepublik Deutschland selbst handeln. Verschiedene Quellen bestätigten, dass es den Plan gäbe, das Marinearsenal auf dem Werftgelände anzusiedeln. Demnach wäre es denkbar, dass zukünftig im Ostseebad Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an Schiffen der Deutschen Marine durchgeführt werden.

Anwohner sind positiv gestimmt

Und diese Aussicht stößt vor allem bei den Anwohnern im Rostocker Nordwesten auf großen Zuspruch. „Die Idee ist gar nicht so übel und eigentlich auch ziemlich naheliegend“, findet Manfred Will. Eine Übernahme des Standortes durch die Deutsche Marine fände der 63-Jährige durchaus passend. Zumal sich in der Hansestadt auch bereits das Hauptquartier der Marine unter Vizeadmiral Jan Christian Kaack befindet.

Hinzu komme, dass in Hohe Düne – auf der gegenüberliegenden Warnow-Seite – das 1. Korvettengeschwader der Marine samt seiner aktuell noch fünf Korvetten stationiert ist. Fünf weitere Kriegsschiffe sollen in den nächsten Jahren folgen. „Es bietet sicher Vorteile, wenn alles in einer Stadt konzentriert wird“, sagt Will. Momentan befindet sich das Marinearsenal an den Standorten Wilhelmshaven und Kiel.

Ähnlich sieht es der Warnemünder und ehemals Chef des Ortsbeirates Alexander Prechtel. Er würde es ebenfalls befürworten, wenn auf dem Grundstück zukünftig Schiffe der Marine repariert werden. „Der Standort alleine spricht ja schon dafür“, sagt er. Ob es nun dazu kommen wir oder nicht, in seinen Augen wäre aber zumindest eine maritime Nutzung wünschenswert.

Sicherheit für Werft-Mitarbeiter gefordert

Ein anderer Passant stimmt dem zu. Er selbst hat viele Jahre bei den MV Werften gearbeitet, möchte daher nicht namentlich genannt werden. Besonders für seine ehemaligen Kollegen würde er sich freuen, wenn wenigstens deren Arbeitsplätze auf diese Weise gesichert werden könnten. „Die meisten gehen dem Beruf mit viel Leidenschaft nach. Es wäre schön, wenn sie das auch weiterhin tun können.“

Ob dies möglich sein wird, dazu liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch gib es aktuell keine offizielle Bestätigung zum Interesse des Bundes aus der Landesregierung. Nach OZ-Informationen sollen zu einer möglichen Übernahme aber bereits Absprachen mit der Bundesregierung laufen.

Maritime Wirtschaft erhalten

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock kann dies ebenfalls noch nicht bestätigen. Sie sitze nicht im Gläubigerausschuss und könne daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, welche Konzepte für das Gelände möglich wären, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Wir werden uns nicht an Spekulationen beteiligen. Dennoch freuen wir uns auf eine Vorstellung der Bieter und deren Konzepte durch den Insolvenzverwalter“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage mit.

Aus städtischer Sicht wäre eine maritime gewerbliche wie industrielle Nachnutzung des Areals wünschenswert – bei möglichst zahlreicher Übernahme von Mitarbeitenden aus der Transfergesellschaft. „Bei der Schaffung eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Mehrwertes für den Wirtschaftsstandort Rostock steht die Stadtverwaltung einer neuen Eigentümerin oder einem neuen Eigentümer gern unterstützend zur Seite.“

Von Susanne Gidzinski