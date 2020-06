MV Werften: Wer kontrolliert das Firmen-Imperium?

Rostock

Wie geht es weiter mit den angeschlagenen MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund? Rund 3100 Jobs hängen am Bau der Kreuzfahrtschiffe, den der Konzern Genting Hongkong vor vier Jahren im Nordosten anschob, Tausende weitere in der Zuliefererindustrie. Turbulenzen auf den Werften hat es nicht erst mit der Corona-Krise gegeben, das legen Unterlagen nahe.

Über ein Dutzend Firmen hat das Netzwerk der MV Werften in Deutschland: in Wismar, Warnemünde, Stralsund, aber auch Bremerhaven. Über allem thront eine Holding nach britischen Limited-Regeln, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gerade mal ein britisches Pfund Einlage hatte die MV Werften Holdings Limited bis April 2018. Das geht aus aktuellen Auszügen des Handelsregisters hervor. Erst dann stockte Genting das Stammkapital auf gut 406 Millionen Pfund auf.

Mutter-Gesellschaft in London , Zweigstelle in Wismar

Eine Zweigstelle hat die Holding auch offiziell in Wismar. Darunter erstreckt sich ein Netz von Firmen, wie OZ-Recherchen im Handelsregister und bei den Wirtschaftsdatenbanken Creditreform und North Data zeigen. An jedem der drei MV-Standorte gibt es eine GmbH und eine Gesellschaft für die Liegenschaften – meist am Stammsitz der MV Werften angemeldet: Wismar, Wendorfer Weg 5. Dort konzentrieren sich weitere Gesellschaften: eine Beherbergungsstätte oder eine GmbH für Fertigmodule (siehe Grafik). Die MV Werften Service GmbH ist offiziell für Dienstleistungen rund um Schiffbau da. In Rostock firmiert die Neptun Ship Design GmbH (zugekauft im Vorjahr) – Aufgabe: die Erstellung von Projekt-, Konstruktions- und Fertigungsunterlagen.

Auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven ist Teil der MV-Werften-Familie. Hier landeten die Asiaten 2015 an, um große Kreuzfahrtschiffe zu bauen, bevor sie die drei Werften in MV ins Auge fassten.

MV Werften Holdings Limited Quelle: Benjamin Barz

Besonderheit des GmbH-Konstrukts made in Malaysia: Die Lenkung erfolgt über die Holding aus London, One Silk Street, einen Kilometer von der Themse entfernt. Für Firmen, die wie viele Zulieferer in MV aktuell Geld von den Werften fordern, sei dies eine Hürde, schätzen Experten ein. Auskünfte über die Lage der englischen Limited sind rar. Die Entwicklung nach dem Brexit Großbritanniens sei schwer überschaubar.

Beherrschungsverträge vor der Corona-Krise abgeschlossen

Und doch spielt in London die Musik. Denn seit Jahresbeginn hat die MV Werften Holding absolute Kontrolle über die anderen Gesellschaften. Nach meist bereits vor Jahren abgeschlossen Verträgen zur Gewinnabführung hat die Holding seit Anfang 2020 auch sogenannte Beherrschungsverträge über einzelne GmbH. Bei der MV Werften Wismar GmbH zum Beispiel seit dem 13. März, also etwa dem Zeitpunkt, als in Deutschland die Corona-Krise ausbrach. Bei anderen GmbH aber bereits ab Januar – also vor der Krise. Für Experten lässt diese Konstellation nur einen Schluss zu: Genting wollte ab dem Zeitpunkt bei Schiffbau und Geldflüssen in MV die Bandagen anziehen.

Genting-Boss Kok Thay Lim und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Quelle: Sebastian Krauleidis

Herrscher über das Reich der MV Werften, „Directors“ und Gesellschafter, sind laut Handelsregister in der Holding einige gelistet: Colin Au aus Sydney, Australien; Kok Thay Lim aus Kuala Lumpur, Malaysia; Kam Hing Chan, Hongkong, Joachim Hagemann aus Otter und Carsten Haake, Bremerhaven.

Große Verluste durch Corona-Krise

Die Frage, wie es um die MV Werften in Gänze bestellt ist, sei schwer zu beantworten, heißt es von Analysten. Maßgeblich sei, was von der Konzern-Mutter Genting Hongkong zu erwarten ist. Der Konzern gab im Frühjahr wegen der Corona-Krise eine Gewinnwarnung heraus.

2020 werde mit großen Verlusten gerechnet; das Kreuzfahrtgeschäft kam zum Erliegen. Ein Blick ins Detail: Die MV Werften Wismar GmbH wies 2017 und 2018 Fehlbeträge von 46 beziehungsweise 68 Millionen Euro aus. Bonitätsbewertungen gibt es aktuell nicht.

Von Frank Pubantz