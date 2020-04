MV Werften: Zulieferer fordern ihr Geld – sonst droht ihnen die Pleite

Schwerin/Stralsund

„Irgendwas muss passieren“, sagt Stefan Lindberg. Seit Wochen erhalte seine Firma Task Engineering in Stralsund kein Geld mehr auf Rechnungen von den MV Werften. Gut 700000 Euro stünden aus. Am Donnerstagmittag beraten zwei Ausschüsse im Landtag über mögliche Finanzhilfe für die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Lindberg setzte sich morgens ins Auto und fuhr nach Schwerin, um Präsenz vor dem Landtag zu zeigen. Dort traf er auf Leidensgenossen.

Zulieferer fordern ihr Geld: „Wir müssen ja auch bezahlen“

Eine „projektbezogenen Insolvenz“ der Werften vermutet Yvonn Graaf. Ihre Firma GKO aus Sternberg hat nach Rechnungen und Mahnungen einen Brandbrief als E-Mail an die MV Werften, deren Mutterkonzern Genting Hongkong und die Politik geschrieben. Sie fordert über 300000 Euro von den Werften. Vieles habe sie versucht, immer wieder nachgehakt. Vergebens. Die Firma wolle ihr Geld. Egal, ob das Land für Nachschub sorgt oder nicht. Denn sie müsse ihre Subunternehmer ja auch bezahlen, so Graaf. Aber die Werften antworteten meist nicht. „Es trifft wieder die kleinen Firmen“, sagt Axel von Kothen, ebenfalls GKO, eine Firma für Rohrsysteme. Das sei nicht hinnehmbar. Auch wenn er ahnt: „Für die Werften sind wir jetzt tot.“ Weil der Protest öffentlich werde.

Die Zulieferer Stefan Lindberg und Axel von Kothen im Gespräch mit den Linken-Politikern Torsten Koplin und Henning Foerster (v.l.). Quelle: Frank Pubantz

Die MV Werften hatten Anfang April Post an Zulieferer gesandt. Botschaft: Für das Kreuzfahrtschiff „Global 2“ und die Luxusjacht „Crystal Endeavor“ würden vorerst Rechnungen nicht bezahlt. Geld sei zwar vorhanden, aber woanders gebunden. Das sorgte für einen Proteststurm unter den Zulieferern. Was von Kothen und Graaf besonders wurmt: In dem Rundschreiben empfehlen die Werften den Zulieferern, sich selbst nach anderen Geldquellen umzusehen. Warum nicht bezahlt wird und ob die Werften womöglich zahlungsunfähig sind – das haben die MV Werften bisher nicht auf Anfragen beantwortet. Bis 3. Mai sind 3000 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Offiziell wegen der Corona-Krise.

Unternehmer fürchtet massive Arbeitslosigkeit in MV

Laut Lindberg waren die Probleme schon Monate vorher da. Seine Firma aus Stralsund hat über Jahre Elektrik, Rohre oder Ausstattung für die Werften übernommen. Jetzt sei seine Geduld am Ende. Denn seiner Firma mit 60 Leuten drohe selbst die Pleite, wenn die Werften nicht zahlen. „Zwei Wochen noch, dann ist Schluss“, sagt Lindberg. Was ihn besonders sorge: Wie geht es überhaupt weiter mit den Kreuzlinern in MV und die Zulieferer? Er befürchte: „In fünf Monaten sind hier in MV 20000 Leute arbeitslos.“

Lindberg, Graaf und von Kothen stehen am Donnerstag vor dem Landtag. Sie kommen mit Abgeordneten ins Gespräch, die drinnen „Antworten wollen“, wie es Henning Foerster (Linke) es ausdrückt. Und zwar von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), der 50 Millionen Euro neue Finanzhilfe für die Werften in Aussicht stellte, als Kredit oder Bürgschaft. Man wolle auch wissen, „ob die Probleme wirklich alle Corona-bedingt sind, oder ob noch andere Gründe vorliegen“, so Foerster.

Gab es die Probleme bereits vor Monaten?

Dies vermuten viele Zulieferer, die von chaotischen Verhältnissen und massivem Zeitverzug beim Bau der Schiffe auf den Werften in den vergangen Monaten berichten. Interne Kommunikation der MV Werften untermauert für sie diesen Verdacht. Bereits im Januar ist da von massiven Problemen im Bauablauf die Rede. Ein Koordinator, bei den Werften zuständig für Subunternehmer, beklagt etwa in einer E-Mail: Zeichnungen und Materiallisten seien nicht fertig, es fehle überall Material für die Arbeit oder müsse gesucht werden. „Es wird immer mehr …. und keiner fühlt sich angesprochen.“

Das Problem: Die MV Werften haben bereits rund 3,7 Millionen Euro an Bürgschaften und Krediten von Land und Bund beziehungsweise der Staatsbank bewilligt bekommen. Stefan Lindberg fordert einen Kassensturz plus Analyse für alle Kreuzfahrtprojekte der MV Werften, ob und wie es weitergehen kann. Und doch hofft er auf Staatsgeld: „Der Staat muss einspringen. Das ist für mich wichtig.“

Von Frank Pubantz