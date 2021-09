MV Werften in Rostock: Zwischen Hoffen und Bangen nach Personalwechsel

Warnemünde

Der personelle Umbau in der Chefetage der MV Werften schlägt hohe Wellen. Peter Fetten verlässt das Unternehmen. Dafür neu an Bord: Colin Au, Vizechef des Mutterkonzerns Genting Hong Kong. In Rostock schwankt die Stimmung zwischen Hoffnung und Bangen. Während die Meldung in der Belegschaft als Zeichen für den Fortschritt gesehen wird, gibt es auch kritische Stimmen und Zweifel an der zukünftigen Ausrichtung.

Es ist ruhig auf dem Gelände der MV Werften in Warnemünde. Matthias Graf (Name v. Redaktion geändert) hat Dienstschluss und macht sich auf den Weg zur Bahn. Der Angestellte will nicht viel sagen, lediglich: „Die Stimmung ist gut. Wir haben auch erst heute Morgen von der personellen Veränderung gehört.“

Hoffen auf die Global Dream 2

Klar seien die letzten Monate unruhig gewesen, aber von der neuen Chefetage erhoffen er und seine Kollegen sich etwas – „nämlich dass es endlich mit der Global 2 weitergeht“, sagt Graf. Der geplante Kreuzfahrtriese steht nämlich seit März 2020 unfertig in der Werfthalle rum, sollte zwischenzeitlich sogar verschrottet werden.

Auch Konstrukteur Jürgen Martitz (Name v. Red. geändert) berichtet: „Ich habe zu tun und arbeite aktuell vom Computer noch an der Global 1, die aktuell in Wismar liegt.“ Seit 30 Jahren ist er an der Werft beschäftigt. „Die wurde schon so oft totgeredet. Ich glaube nicht daran, dass die Branche hier wirklich aufgegeben wird.“ Die Ausrichtung auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen sei für ihn nach wie vor der richtige Weg. „Wenn man sieht, wie die Menschen hier wieder auf die Schiffe springen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns wieder richtig losgeht.“

Colin Au: Ein Mann für den asiatischen Markt

Tamsen-Werft-Geschäftsführer Frank Schmoll sieht keine Zukunft in den Kreuzfahrtriesen und hat Peter Fetten für die richtige Personalie für die Zukunft der MV Werften gehalten. „Er ist ein guter Mann, der sich immer sehr bemüht hat.“ Dessen Nachfolger Colin Au habe der Tamsen-Chef kennenlernen dürfen. Er glaubt nicht, dass dieser in den so wichtigen westlichen Märkten neue Aufträge an MV’s Küste ziehen kann. „Mit seiner charmant-asiatischen Mentalität wird er es schwer in Deutschland oder auch Amerika haben.“

Au sei zwar der Richtige, wenn es um die Märkte in Asien geht, „aber für diese ist die deutsche Produktion viel zu teuer“, sagt Schmoll. Es falle ihm schwer, sich vorzustellen, welche Produkte man in Warnemünde, Wismar und Stralsund überhaupt noch für den Weltmarkt anbieten könne. „Ich denke da höchstens an spezielle Stahlschiffe, wie Lkw- und Eisenbahn- oder auch Offshore-Versorgungsschiffe.“

Neue Chefs, neue Chancen?

Ulf Mauderer, Geschäftsführer vom Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg, will die Umstrukturierung gerne als Chance begreifen – vor allem für die ganzen Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die in ganz MV als Zulieferer aktiv sind. „Der Großauftraggeber MV Werften darf nicht wegbrechen. Ich wünsche mir, dass die neuen Entscheider Möglichkeiten aufzeigen, wie man langfristig die Wertschöpfung in MV erhalten und ausbauen kann.“

Er appelliert an die Politik, die nicht nur bis zum Hauptauftraggeber denken dürfe, sondern auch die Kleineren unterstützen müsse. An die Subventionen des Landes könne man Bedingungen knüpfen – etwa Zulieferer-Aufträge vorrangig an lokale Unternehmen zu vergeben, die dann auch vergütet werden. „Zu oft habe ich in den vergangenen Monaten von Unternehmern gehört, die ihre Leistung für die Werften erbracht haben, aber dann gar nicht oder viel zu spät bezahlt wurden. Das macht die Stahlschmiede- und Elektrobranche in MV kaputt.“

Forderung nach tragfähigem Konzept

Sven Olsen, Leiter des Geschäftsbereiches Innovation, Umwelt, Verkehr und Maritime Wirtschaft bei der IHK zu Rostock, erhofft sich von der Neuaufstellung ein langfristig tragfähiges Konzept für die drei Standorte der MV Werften im Land. „Neben der Fertigstellung der Global Dream ist ein klares Bekenntnis zum Bau der Global 2 erforderlich, denn daran hängt letztlich auch die Zukunft der Zuliefererbetriebe.“

