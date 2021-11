MV Werften in der Krise: Land soll erneut Millionen zuschießen

Wismar/Schwerin

Die MV Werften sind offenbar wieder in höchster Not. In der Landespolitik wird aktuell über eine erneute Finanzspritze geredet. Mehrere Quellen berichten: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hätten die Notwendigkeit eines weiteren Zuschusses erklärt. Demnach sei ein dreistelliger Millionenbetrag nötig – konkret 148 Millionen US-Dollar –, damit die MV Werften das erste Schiff der riesigen Global Class (342 Meter lang) überhaupt weiterbauen können. Der Löwenanteil des Geldes, 88 Millionen US-Dollar, soll vom Land kommen.

Das Wirtschaftsministerium hält sich dazu bedeckt. Sollten Liquiditätshilfen nötig sein, „werden diese in den zuständigen Gremien der Landesregierung und des Landtags beraten“, so Sprecher Gunnar Bauer. Die Schiffe Global 1 und Global 2 seien zum Erhalt der Werften und tausender Jobs „unverzichtbar“. Eine Entscheidung werde nun „zum Frühjahr 2022“ angestrebt. Noch-Wirtschaftsminister Glawe hatte zuletzt von Ende 2021 gesprochen.

Skepsis im Bund: „Es fehlt an Liquidität“

Eine Idee sei offenbar, erneut mit Kurzarbeit über den Winter zu kommen, so ein Insider. Dass der Bund die Regelung bis zum Frühjahr verlängern wolle, komme den Werften zupass. Die MV Werften haben bisher nicht auf eine Anfrage reagiert.

In der Bundesregierung herrsche große Skepsis, ob die Werften des Konzerns Genting Hongkong überhaupt wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. „Es fehlt an Liquidität“, so eine Quelle. Völlig unklar sei, ob es zur Finanzierung und Absicherung weiterer geplanter Schiffe kommt. Zu lösen sei dies allenfalls „auf höchster politischer Ebene“: zwischen einem neuen Kanzler Scholz und Ministerpräsidentin Schwesig.

Von Frank Pubantz