Wismar/Schwerin

Wieder läuft die Zeit gegen die rund 3000 Beschäftigten der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Bis kommenden Mittwoch wollte die Bundesregierung ein Paket zur Rettung der Werften schnüren, um diese bis zum Frühjahr 2021 durch die Corona-Krise zu bringen. 570 Millionen Euro sollen als Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds fließen. Doch nach OZ-Informationen hängen die Gespräche mit Werften-Mutter Genting Hongkong fest.

In aktuellen Verhandlungen gehe es um 190 Millionen Euro, die eiligst als „Überbrückung“ nötig wären, bestätigen mehrere hochkarätige Quellen. Vor einigen Tagen war noch von 160 Millionen die Rede. Mit dem Geld sollen die Werften in der Krise handlungsfähig bleiben und die Fertigstellung der Luxus-Yacht „ Endeavor“ in Stralsund finanziert werden. „Wenigstens bis Dezember“, so ein Insider. Dann müsse der Schutzfonds greifen.

Anzeige

Problem: Die Gespräche mit Genting verliefen zäh. Ein Knackpunkt sei die Frage, ob der Konzern im Gegenzug Grundstücke als Sicherheit anbietet. Zudem sei nicht klar, ob Genting die „ Endeavor“ nach Fertigstellung im Frühjahr wirklich kaufe. „Und an wen das Geld geht: an Genting oder MV Werften“, so eine Quelle.

Weitere OZ+ Artikel

Zufrieden sei man in der Bundesregierung mit Auskünften des Konzerns nicht. Genting verdiente vor der Corona-Krise in Asien vor allem sein Geld mit Kreuzschifffahrt und Glücksspiel. Geforderte Gutachten zu Genting und den Werften seien noch nicht fertig.

Lesen Sie auch:

„Nun ist der Bund am Zug“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) fordernd. Mit einer Entscheidung zur „Brückenfinanzierung“ rechne er kommende Woche.

Linke: Merkel muss Werften-Rettung zur Chefsache machen

Unterdessen fordert die Linke von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), die Rettung der MV Werften zur Chefsache zu machen. „Die Zeit drängt! Wenn die Bundesregierung jetzt nicht zügig und entschlossen handelt, setzt sie die Zukunft aller drei Werftstandorte aufs Spiel“, schreiben Dietmar Bartsch und Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefs in Bundes- und Landtag, an Merkel. Es gehe in MV inklusive der Zulieferindustrie um über 16 000 Arbeitsplätze. Diese seien im Nordosten „von herausgehobener Bedeutung“.

Von Frank Pubantz