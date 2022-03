Rostock/Wismar

Gut zwei Wochen vor Ablauf der Bieter-Frist für die insolventen MV Werften in Wismar und Rostock scheint es nach OZ-Informationen mehrere Interessenten für eine Übernahme der Schiffbau-Betriebe zu geben. Die prominentesten davon kommen aus Kiel und aus Abu Dhabi.

Rettet Wismar der Rüstungsboom?

Schweriner Regierungskreise bestätigten am Montagabend, dass sich die Kieler Werft TKMS direkt an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt habe. TKMS steht für „ThyssenKrupp Marine System“. Die Schiffbauer zählen zu den größten Rüstungsexporteuren Deutschlands, rund 3600 Mitarbeiter fertigen in Kiel unter anderem U-Boote und Fregatten. Die Werft ist noch für mindestens zehn Jahre ausgelastet, musste Aufträge schon an Partner abgeben.

Angesichts des 100-Milliarden-Euro-Pakets für die Rüstung rechnet TKMS mit weiteren Großaufträgen – auch kurzfristig: „Im Zuge der guten Auftragslage gibt es Überlegungen über Kapazitätserweiterungen in Deutschland, um die Produktion der aktuellen Aufträge bestmöglich und vor allem zeitnah abwickeln zu können. Aktuell befindet man sich dazu noch in einer Ideenphase, die Lage ist noch sehr allgemein“, sagt Werften-Sprecher Richard-Alexander Hub der OZ.

Luxusyacht für die Emirate?

Ebenfalls Interesse an den insolventen Werften im Land soll ein Schiffbau-Unternehmen aus Abu Dhabi haben. Al Seer Marine hatte bereits um die inzwischen verkaufte MV Werften-Schwester, die Lloyd Werft in Bremerhaven, mitgeboten. Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten baut unter anderem Luxusyachten, soll von der „Crystal Endeavor“ beeindruckt gewesen sein. Auch zwischen Al Seer und dem Land hat es nach OZ-Informationen bereits Gespräche gegeben. Auf der Weltausstellung Expo in Dubai war sogar ein Treffen hochrangiger Regierungsvertreter mit der Werftspitze geplant. Das sei pandemiebedingt aber abgesagt worden.

Aus Gewerkschaftskreisen heißt es, Al Seer Marine wäre ein toller Käufer für die MV Werften. Das Konzept für die Lloyd Werft hatte Betriebsräte und Gewerkschaften restlos überzeugt. Nachdem der Deal in Bremerhaven geplatzt sei, sollen die Vertreter der Abu Dhabi-Werft erneut auf den Werften in MV gewesen sein.

Von Andreas Meyer und Frank Pubantz