MV Werften präsentieren neuen Schiffstyp: Schwimmender Luxus für die Hotels dieser Welt

Dieses Konzept könnte die Arbeitsplätze auf den Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund auf Jahre sichern: Die MV Werften wollen mit einer völlig neuen Schiffsklasse nun weltweit und offensiv um externe Kunden werben.

Tan Sri Lim Kok Thay, Vorstandsvorsitzender des Werften-Mutterkonzern Genting Hongkong, stellte am Montag völlig überraschend das Konzept für die Schiffe der neuen Universal-Klasse vor. Die Werften wollen diesen neuen Typ vor allem an Hotel-Ketten verkaufen, die in den Kreuzfahrt-Markt drängen.

Kiellegung der „Global 2“

Eigentlich hatte die Werft zu einem ganz anderen Anlass nach Warnemünde geladen: Nachdem erst vor wenigen Tagen die Mittelsektion der „ Global Dream“, des größten je in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffes, von Warnemünde nach Wismar geschleppt wurde, stand am Montag die Kiellegung für den zweiten Riesen der 342 Meter langen „Global“-Klasse an.

Bisher haben die MV Werften ausschließlich für „Schwestern“ gearbeitet: Die Global-Schiffe etwa sind für die Reederei „Dream Cruises“ bestimmt, die ebenfalls zum Genting-Konzern gehört. Auch die Expeditionsschiffe aus Stralsund und die Flusskreuzfahrtschiffe aus Wismar sind für Reedereien aus dem Verbund bestimmt. Die ersten beiden Schiffe der neuen Universal-Klasse sollen auch noch für Genting-Töchter entstehen, das dritte Schiff jedoch bereits für externe Auftraggeber.

Neuer Typ für Hotelketten gedacht

Die MV Werften wollen vor allem internationale Hotelketten ansprechen. Denn die zieht es mehr und mehr ins Kreuzfahrtgeschäft. Nur: Weltweit fehlen Kapazitäten auf den Werften. „Große Hotelmarken sind stets auf ihr Image bedacht, daher sind die Schiffe der Universal-Klasse perfekt, da sie Qualität ‚Made in Germany‘ garantieren“, sagt Werftenchef Peter Fetten.

„Wir starten mit dem Design und Bau der neuen Serie von Schiffen. Das erste Schiff soll Ende 2022 geliefert werden“, so Tan Sri Lim Kok Thay. Die Universal-Klasse soll mit 88 000 BRZ etwas größer werden als die Sphinx 2-Klasse der Rostocker Reederei Aida Cruises. Die Neubauten sollen für rund 2000 Passagiere ausgelegt sein. „Sie werden höchste Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen, einschließlich LNG-Antrieb“, so Peter Fetten. Die Werften im Nordosten seien nun mindestens fünf Jahre voll ausgelastet.

Glawe : Sicherheit für MV

Auch für Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sind das gute Nachrichten: „Die Kiellegung ist ein weiterer Meilenstein in dem ehrgeizigen Bauprogramm der MV Werften. Die Mitarbeiter meistern die komplexen Herausforderungen und entwickeln sich erfolgreich weiter; sie sichern Tausende von Arbeitsplätzen, steigern die Wertschöpfung und tragen zur wirtschaftlichen Stabilität in Mecklenburg-Vorpommern bei.“

