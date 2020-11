Wismar/Warnemünde/Stralsund

Auf den MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund sollen offenbar in großem Umfang Arbeitsplätze gestrichen werden. Von bis zu 1150 Stellen ist dieRede. So soll es in einem Gutachten stehen, das Genting Hongkong und die MV Werften für die Fortsetzung des der angeschlagenen Werften nach der Corona-Krise in Auftrag gegeben haben. Demnach trifft es die Volkswerft im Stralsund am härtesten: Hier soll nach OZ-Informationen die Mitarbeiterzahl um 500 auf unter 150 sinken. Etwa je 300 Stellen sollen in Wismar und Rostock gestrichen werden.

„Man hat uns gesagt, es geht um massiven Personalabbau“, erklärt Stefan Schad, Chef der IG Metall Rostock und Schwerin. In welcher Größenordnung Jobs verschwinden sollen, sei aber noch unklar. Derzeit sind laut Unternehmen rund 2800 Mitarbeiter bei den MV Werften beschäftigt, ein Großteil wegen der Corona-Pandemie in Quarantäne. Durch den Einbruch in der Kreuzfahrtbranche weltweit soll auch das Schiffbauprogramm der MV Werften umstrukturiert werden.

Das Unternehmen und die Landesregierung haben den geplanten Personalabbau in Größenordnungen bislang nicht bestätigt. Auch der Betriebsrat in Wismar geht auf Tauchstation: „Dazu sage ich nichts“, so eine Antwort.

Die IG Metall hat für 16 Uhr spontan einer Mitgliederversammlung einberufen. Dann erhoffe man sich mehr Informationen, so Schad.

