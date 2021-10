Die Lloyd-Werft in Bremerhaven soll bis zum Frühjahr 2022 dichtgemacht sein. An der Nordsee sorgt das für Entsetzen. Welche Konsequenzen dies für die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund haben könnte, ist noch unklar. Die Schnelligkeit aber überrascht die IG Metall Rostock/Schwerin.