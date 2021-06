Rostock

Das tolle Wochenendwetter in Mecklenburg-Vorpommern lädt zum ausgiebigen Badespaß für Jung und Alt ein. Dabei sind sowohl die Ostsee als auch die Binnenseen eine hervorragende Abkühlung. Aber Achtung: aufgrund der sehr heißen Temperaturen an diesem Wochenende bis 35 Grad Celsius sollte man immer für eine langsame Abkühlung sorgen.

Luft aus Südeuropa und Nordafrikas setzt sich in den kommenden Tagen immer mehr durch. Somit sorgen trockenwarme Luftmassen, sehr hoher Sonnenstand und nur geringe Bewölkung für die bis jetzt wärmsten Tage des Jahres. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das in den nächsten Tagen und am Wochenende zunehmend heißes und trockenes vorsommerliches Wetter.

Achtung: Es ist mit Gewitter zu rechnen

Ab dem Wochenende sind zeitlich und örtlich begrenzt gewittrige Schauer einzuplanen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 25 bis 30 Grad an der Küste und bis 35 Grad im Landesinneren. Der Wind weht Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig aus Südost, am Wochenende umlaufend und in Schauernähe böig auffrischend. Seewind in Küstennähe.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Es bleibt in den nächsten Tagen warm und trocken. Gelegentliche Gewitter sind am Wochenende nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis nahe 30 Grad und sinken in der Nacht nicht unter 19 Grad. Der Wind weht Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig aus Südost, am Wochenende auf Südwest drehend.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag und Freitag gibt es bis zu 15 Sonnenstunden und einen fast wolkenlosen Himmel. Am Wochenende ändert sich kaum etwas an der derzeitigen Wetterlage. Es bilden sich zeitlich und örtlich begrenzt kurze Gewitter. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte bis ca. 30 Grad. In der Rostocker City ist es mit bis zu 33 Grad noch wärmer. In der Nacht sinken die Werte kaum unter 18 Grad. Der Wind weht Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig um Süd, in Gewitternähe stark auffrischend.

Graal Müritz, Darß

Von einem fast blauen Himmel gibt es viel Sonnenschein. Zum Wochenende hin wechseln sonnige Abschnitte mit harmlosen Quellwolken. Lokal begrenzt sind Schauer beziehungsweise Gewitter am Wochenende nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte bis ca. 28 Grad. In der Nacht sinken die Werte kaum unter 18 Grad. Der Wind weht Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig aus Südost. Am Wochenende erfolgt eine Winddrehung auf Südwest.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag bis Sonntag ist es freundlich und warm. Am Wochenende bilden nachmittags häufiger Quellwolken. Gewitter und Schauer sind zeitlich und örtlich vorhanden. Die Sonne erwärmt die Luft bis auf 29 Grad. Nachts kühlt es sich mit Werten um 20 Grad nur wenig ab. Der Wind weht Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig aus Südost, am Wochenende auf Südost drehend.

Usedom und Greifswald

Es bleibt bei einem Mix aus blauem Himmel und viel Sonne. Gewitter am Wochenende bilden die Ausnahme Die Temperaturen erreichen 27 bis 29 Grad. Nachts bleibt es mit Werten um 18 angenehm mild. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Am Wochenende erfolgt eine Winddrehung auf Südwest.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag und Freitag ist es warm und trocken. Das Wochenende gestaltet sich zunehmend unbeständig aber dennoch heiß. Gelegentlich bilden sich lokal begrenzt kurze Gewitter. Die Temperaturen erreichen in den nächsten Tagen Werte bis 35 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter.20 Grad. Der Wind schwach aus Südost., am Wochenende langsam auf Südwest drehend.

Aktivitäten

An diesem Wochenende ist alles an Outdoor-Aktivitäten möglich, Einschränkungen aufgrund der Wetterlage gibt es nicht. Ob Klettern, wandern, radeln oder schwimmen. Wir sind alle eingeladen, das kommende Wochenende für uns zu nutzen und zu genießen. Doch denken Sie bei den heißen Temperaturen daran, genügend zu trinken und sich zwischendrin abzukühlen – sei es im Schatten oder mit einem Bad in der Ostsee.

Wissenswertes über Seewinde im Sommer

Grundsätzlich entsteht Wind, wenn unterschiedlich temperierte Luftmassen nebeneinander existieren und die Atmosphäre diesen Temperaturunterschied versucht auszugleichen. Ein klassisches Beispiel ist der Seewind im Sommer in Küstennähe. Tagsüber erwärmte Luft über Land dehnt sich aus und steigt auf. Kühlere Luft strömt von der See zur Küste aufs Land, Wind ist die Folge. Dieses Phänomen kann im Sommer Windstärken bis 6 Bft. hervorrufen.

Von Ronald Eixmann/OZ