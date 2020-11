Rostock

Mit den kürzer werdenden Tagen, dem fallenden Laub und der sich langsam auskühlenden Atmosphäre kommt die Natur langsam zur Ruhe. Tun wir es ihr gleich und lernen von ihr. Nicht alles muss immer sofort, gleich und perfekt sein. Dinge benötigen ihre Zeit, in der Natur wie auch bei uns Menschen. Erinnern wir uns in diesen Tagen einmal mehr daran.

In den nächsten Tagen bestimmt mehr und mehr hoher Luftdruck die Witterung in ganz Mitteleuropa. Somit gestaltet sich auch unser Küstenwetter in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend freundlich und trocken. Am Donnerstag ist es nach Hochnebelauflösung meist bewölkt aber weitgehend trocken. Der Freitag beginnt mit Wolken, die Sonne zeigt sich im Tagesverlauf immer häufiger. Das Wochenendwetter gestaltet sich nach morgendlicher Nebelauflösung herbstlich ruhig mit sonnigen Abschnitten.

Anzeige

Temperaturen von 9 bis 13 Grad

Die Temperaturen erreichen tagsüber 9 bis 13 Grad. Nachts sinken die Werte bis circa 8 Grad im Küstenbereich und bis ca. 5 Grad im Landesinneren ab. Der Wind weht nur am Donnerstag frisch bis stark in Küstennahe. In den kommenden Tagen flaut der Wind überall nach und nach ab.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Der Donnerstag zeigt sich nach Nebelauflösung mit vielen Wolken. Am Freitag, Samstag und Sonntag ändert sich an der derzeitigen Wetterlage kaum etwas. Es bleibt bei Wolken. Die Sonne hat dennoch zunehmend eine Chance. Die Temperaturen erreichen Werte bis circa 13 Grad. Nachts sinkt das Thermometer nicht unter 9 Grad. Der starke, in Böen stürmische Westwind am Donnerstag nimmt langsam ab und weht am Freitag mäßig, zum Wochenende hin nur noch schwach um Südost.

Rostock-Warnemünde , Kühlungsborn , Bad Doberan

Am Donnerstag bleibt es tagsüber meist trocken mit vielen Wolken. Freitag ist es bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Der Samstag und Sonntag ist ebenfalls herbstlich ruhig. Die Temperaturen erreichen Werte bis circa 13 Grad. Nachts sinkt das Thermometer nicht unter 8 Grad. Der starke, in Böen stürmische Westwind am Donnerstag nimmt zum Wochenende hin spürbar ab.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Der Donnerstag beginnt mit vielen Wolken und letzten Regenschauern. Freitag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Das Wochenende gestaltet sich herbstlich ruhig. Die Luft erwärmt sich tagsüber bis 13 Grad. Nachts sinkt das Thermometer nicht unter 9 Grad. Der starke bis stürmische Westwind am Donnerstag nimmt ab Freitag merklich ab und kommt in den Folgetagen fast zum Erliegen.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Am Donnerstag dominieren noch vielen Wolken und letzte Schauer in Küstennähe. Ab Freitag ist zunehmend freundlich mit sonnigen Abschnitten. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen Werte bis etwa 12 Grad. Nachts kühlt sich die Luft nicht unter 9 Grad ab. Der starke, in Böen stürmische Westwind am Donnerstag nimmt langsam ab und weht ab Freitag mäßig. Zum Samstag hin ist schwacher Südostwind vorhanden. Sonntags ist aus heutiger Sicht kaum Wind relevant.

Usedom , Greifswald

Es bleibt herbstlich. Der Donnerstag zeigt sich bedeckt mit vielen Wolken. Freitag zeigt sich häufiger die Sonne. Zum Wochenende ändert sich nichts an der derzeitigen Wetterlage. Frühnebel, Wolken und zunehmend Sonne im Tagesverlauf sind vorhanden. Die Temperaturen liegen bei 13 Grad am Tag und 8 Grad in der Nacht. Der starke Westwind am Donnerstag nimmt langsam ab und kommt in den Folgetagen langsam zur Ruhe.

Seenplatte

Nach morgendlichem Nebel gibt es einen Mix aus Wolkenfeldern und sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen Werte bis ca. 14 Grad. Nachts sinkt das Thermometer bis 6 Grad. Der mäßige Westwind am Donnerstag kommt in den Folgetagen fast zum Stillstand.

Luft

Auch Luft besitzt ein Eigengewicht. Man stelle sich eine gedankliche Luftsäule vom Boden bis circa 100 Kilometer vor. Würde man diese Säule an vielen verschiedenen Orten der Erde wiegen, ergäbe sich ein mittlerer Luftdruck von 1013 hPa bzw. mbar.

Von Ronald Eixmann/OZ