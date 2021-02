Ruhiges und freundliches Winterwetter lädt in diesen Tagen zum Toben oder einfach nur Genießen im Freien ein. Nach letzten Schneeschauern am Donnerstag wird es am Wochenende zunehmend sonnig. Das Vier-Tage-Wetter (11. bis 14. Februar) von OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann für die Ostseeküste, den Bodden und die Seenplatte.