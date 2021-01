Rostock

Das Jahr beginnt wettertechnisch, wie das alte sich verabschiedet hat. Deutschland liegt derzeit zwischen Hoch „Alexander“ über Nordeuropa und Tief „Lisa“ südlich der Alpen. Zwischen diesen gegensätzlichen Druckgebieten werden zunehmend kalte und auch feuchte Luftmassen nach Mecklenburg-Vorpommern transportiert.

Der Donnerstag ist gekennzeichnet von vielen Wolken und Schneeregen, der im Tagesverlauf mehr und mehr in Schnee übergeht. Freitag gibt es viele Wolken und immer wieder Schneeschauer. Am ersten Wochenende des Jahres 2021 bleibt es kalt und feucht, Schneefall tritt nur noch lokal begrenzt auch. Die derzeit winterlichen Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, direkt an der Ostseeküste frisch aus Nordost bis Nord.

Temperaturen zwischen 0 bis 3 Grad

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Der Donnerstag gestaltet sich wechselhaft. Regen geht langsam in Schnee bzw. Schneeregen über. Am Freitag bleibt es bei vielen Wolken und es schneit tagsüber hin und wieder. Am Wochenende ändert sich kaum etwas am derzeitigen Wetter. Es gibt viele Wolken und nur gelegentlich sind Schneeflocken vorhanden. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte um 0 bis 3 Grad. Nachts sinken die Temperaturen kaum. Achtung: Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Nord.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn , Bad Doberan

Es gibt in den nächsten Tagen immer wieder dichte Wolkenfelder im Wechsel mit Regen, Schneeregen oder Schnee mit der Tendenz: es wird trockener. De Temperaturen erreichen Werte bis 3 Grad, nachts sinkt das Thermometer bis ca. minus 1 Grad. Es gibt leichten Bodenfrost. Der Wind weht schwach bis mäßig, i, Küstenbereich zeitweise frisch aus Nordost bis Nord.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Der Donnerstag zeigt sich mit vielen Wolken. Regen- und Schneeregen sind einzuplanen. Auch der Freitag zeigt sich nach Nebelauflösung Wolken verhangen. Mit kurzen Schneeschauern ist zu rechnen. Am Wochenende ist mit nur wenig Änderung zu rechnen. Es bleibt weiterhin bei vielen Wolken und einigen Schneeflocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 0 bis 2 Grad. In der Nachts sinkt das Thermometer kaum unter 0 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Ostsee Nähe frisch aus Nordost bis Nord.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Viele Wolken und wechselhaftes Wetter in Form von Regen, Schneeregen und Schnee begleiten uns durch die nächsten Tage. Am Wochenende gibt es zunehmend trockene Abschnitte. Die Sonne hat zur Zeit keine Chance. Das Thermometer erreicht Werte 1 bis 3 Grad , nachts kühlt sich die Luft kaum unter Null Grad ab. Achtung: dennoch Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden von Rügen frisch bis stark aus Nordost bis Nord.

Usedom , Greifswald

Am Donnerstag bestimmen dichte Wolkenfelder und neblig trübes Wetter den Tag. Am Freitag ist keine Wetteränderung in Sicht. Viele Wolken und Schnee bestimmen das Tagesgeschehen. Am Samstag und Sonntag bleibt es sehr ähnlich. Die Werte steigen kaum über 1 bis 3 Grad. Nachts kühlt es sich bis Gefrierpunktnähe ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Nord.

Seenplatte

Viele Wolken und leichter Schneefall wechseln sich in den kommenden Tagen ab, Tendenz: freundlicher werdend. Die Temperaturen "bewegen" sich tagsüber zwischen 0 bis 2 Grad. Nachts kühlt es sich kaum ab. Der Wind weht schwach um Nord.

Böigkeit des Windes

Die Böigkeit des Windes können wir aus der Wolkenhöhe abschätzen. Grundsätzlich gilt: Je höher die vertikale Ausdehnung der beobachteten Wolken, desto stärker die Böigkeit des horizontalen und damit für uns spürbaren Windes

Von Ronald Eixmann/OZ