Rostock

Das perfekte Wochenende für Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art: Denn es ist an diesem Wochenende weder zu kalt, noch zu heiß, weder zu feucht, noch zu trocken, weder zu windig noch zu früh dunkel. Selbst das Baden bei Wassertemperaturen um 11 bis 13 Grad lassen den Sprung ins kühle Nass nicht zu einer heroischen Herausforderung, sondern zu einem echten Vergnügen werden.

Temperaturen bis 25 Grad

Deutschland verbleibt zunächst am Rande einer umfangreichen Hochdruckzone über Nordeuropa. Dabei kann sich die eingeflossene kühle Luft zunehmend erwärmen. Bis zum Wochenende bleibt es heiter bis wolkig und meist trocken. Örtlich begrenzte, kurze gewittrige Schauer in den Nachmittagsstunden sind am Wochenende in den inneren Landesteilen nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen erreichen an der Küste 14 bis 19 Grad und steigen an der Müritz auf Werte bis 25 Grad. Der Wind weht am Donnerstag mäßig aus Südost, ab Freitag dann aus Ost bis Nordost.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag und Freitag gibt es teils bewölkten, teils wolkenlosen Himmel. Das Wochenende gestaltet sich ebenfalls mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 14 bis 20 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Ab Freitag erfolgt langsam eine Winddrehung Ost bis Nordost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Es bleibt in den nächsten Tagen trocken mit vielen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 19 Grad und sinken in der Nacht nicht unter 13 Grad. Der Wind weht am Donnerstag mäßig aus Südost. Ab Freitag erfolgt langsam eine Winddrehung auf Ost bis Nordost.

Graal Müritz, Darß

Am Donnerstag zeigt sich häufig die Sonne. Der Freitag ist freundlich mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Zum Wochenende bleibt es bei sehr ähnlichem Wetter. Der Sonntag zeigt sich mit Sonne und einem fast blauen Himmel, Quellwolken bilden sich am Nachmittag. Die Luft erwärmt sich tagsüber auf 14 bis 20 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost, ab Freitag erfolgt langsam eine Winddrehung auf Ost bis Nordost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Der Donnerstag zeigt sich nach Hochnebelauflösung freundlich und trocken, es bleibt trocken. Am Freitag, Samstag und Sonntag ändert sich an der derzeitigen Wetterlage kaum etwas. Vorüberziehende dichtere Wolkenfelder bleiben ohne Niederschlag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 bis 20 Grad. Der Wind weht am Donnerstag mäßig aus Südost, ab Freitag langsam abnehmend und auf Ost bis Nordost drehend.

Usedom und Greifswald

Donnerstag bis Sonntag ist es freundlich und trocken. Am Wochenende bilden sich nachmittags häufiger Quellwolken. Die Sonne erwärmt die Luft auf 16 bis 20 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südost. Ab Freitag erfolgt langsam eine Winddrehung Ost bis Nordost – abnehmend.

Mecklenburgische Seenplatte

Bis Sonntag bleibt es bei einem Mix aus blauem Himmel, vorüberziehenden Wolkenfeldern und lokal entstehenden Quellwolken, die sich am Sonntagnachmittag lokal begrenzt zu gewittrigen Schauern entwickeln können. Die Temperaturen erreichen 18 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach, anfangs aus Südost, später langsam auf Ost drehend.

Der Fixstern Sonne

Die Sonne ist auch ein Stern. Sie ist genau so ein leuchtender Stern wie alle Sterne, die wir in der Nacht am Himmel beobachten können. Einziger Unterschied: die Sonne ist so nah, „dass sie die Nacht zum Tag macht“ und uns dann wie eine „Taschenlampe“ blendet.

Von Ronald Eixmann/OZ