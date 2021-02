Rostock

Milde atlantische Luftmassen bestimmen mehr und mehr die Witterung in Deutschland. Dies bedeutet für die kommenden Tage in Mecklenburg-Vorpommern steigende Temperaturen und zunehmend freundliches Wetter zum Wochenende. Der Donnerstag zeichnet sich durch viele Wolken aus, am Freitag bleibt es ähnlich, örtlicher Niederschlag erfolgt nur noch als Regen.

Am Wochenende zeigt sich immer häufiger die Sonne und es es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen steigen von sechs Grad am Donnerstag auf vorfrühlingshafte zehn bis 13 Grad am Sonntag. Nachts bleibt es frostfrei. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig um Süd.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Tagsüber bleibt es die nächsten Tage bedeckt und oftmals trüb. Einige Auflockerung sind dennoch einzuplanen. Die Temperaturen steigen auf Werte bis etwa sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Es ist bedeckt, am Donnerstag und Freitag regnet es öfters. Sonne gibt es nur gelegentlich am Freitag. Am Wettergeschehen ändert sich am kommenden Wochenende kaum etwas. Auch in Rostock, Kühlungsborn und Bad Doberan steigen die Temperaturen steigen auf Werte bis etwa sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Graal Müritz, Darß

Es ist nach Frühnebel stark bewölkt bis bedeckt. Am Donnerstag und Freitag ist es regnerisch, zum Wochenende vielerorts niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf Werte bis sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Nach Dunst und Frühnebel bleibt es bei vielen Wolken. Donnerstag und Freitag regnet es. Gelegentlich sind kurze sonnige Abschnitten vorhanden. Die Temperaturen steigen auf Werte bis etwa sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Usedom und Greifswald

Es gibt einen Wechsel aus vielen Wolken und Regen am Donnerstag. Nach anfänglichen Schauern gibt es am Freitag hin und wieder sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Mecklenburgische Seenplatte

Wechselhaftes Wetter mit Frühnebel, vielen Wolken, Schauer, aber auch am Freitag einige Auflockerungen bestimmen das Wettergeschehen in den nächsten Tagen sowie am Wochenende. Die Temperaturen steigen auf Werte bis etwa sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südost, Freitag aus Südwest und am Wochenende um Süd.

Von Ronald Eixmann/OZ