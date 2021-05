Rostock

Wer von Ihnen in diesem Jahr noch nicht in der Ostsee baden war, für den ist am diesem Wochenende ein idealer Zeitpunkt gekommen. Denn bei freundlichem Wetter, 18 Grad Lufttemperatur und Wassertemperaturen um 12 bis 13 Grad sind die Bedingungen gar nicht so schlecht zum Anbaden. Was jeder nur noch selber aufbringen muss, ist die notwendige Portion Mut, es einfach nur zu tun. In diesem Sinne: schönes Wochenende.

Temperaturen bis 20 Grad

Tiefdruckeinfluss mit Meereskaltluft bestimmt das Wettergeschehen in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Tagen. Es sorgt für wechselhaftes und windiges Schauerwetter, Tendenz: langsam freundlicher werdend. Am Donnerstag und Freitag ist es meist stark bewölkt mit wiederholten Schauern und vereinzelten Gewittern.

Samstag und Sonntag zeigt sich der Himmel mit wechselnder Bewölkung und zunehmend sonnigen Abschnitten. Es bleibt trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, ich Schauernähe böig auffrischend. Die Temperaturen schwanken zwischen 12 und 17 Grad im Küstenbereich sowie zwischen 15 bis 20 Grad in den südlichen Landesteilen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Donnerstag und Freitag ist es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, Schauer sind immer wieder relevant. Am Wochenende ist es zunehmend freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber 12 bis 17 Grad und sinken in der Nacht bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch aus Nord bis Nordost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Der Donnerstag zeigt sich sehr wechselhaft mit Schauern, örtlich sind Gewitter möglich. Am Freitag dominieren Wolken, Schauer bilden die Ausnahme. Am Samstag und Sonntag gibt es mehr Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. Das Thermometer zeigt am Donnerstag Werte bis 13 Grad an, bis Sonntag erwärmt sich die Luft auf Werte um 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauernähe umlaufend aus Nordost.

Graal Müritz, Darß

Viele Wolken und Schauer begleiten uns am Donnerstag und Freitag. Das Wochenende gestaltet sich freundlich mit Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 13 bis 17 Grad und sinken nachts kaum unter 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. In Schauernähe ist in Küstennähe von böig auffrischendem Wind auszugehen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag und Freitag wechseln dichte Wolkenfelder mit Schauern und nur kurzen sonnigen Abschnitten einander ab. Das Wochenende gestaltet sich hingegen freundlich mit zunehmend Sonne und merklich ansteigenden Temperaturen bis 16 Grad. Nachts kühlt die Luft bis 7 Grad aus. Der Wind weht schwach bis mäßig um Nordwest, zum Wochenende auf Nord bis Nordost drehend.

Usedom und Greifswald

Es gibt Donnerstag und Freitag einen Mix aus vielen Wolken, Schauern und gelegentlichen Auflockerungen. Am Wochenende ist es freundlich und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen 12 und 17 Grad und sinken in der Nacht bis 8 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, Donnerstag aus Südwest, ab Freitag aus Nord bis Nordost.

Mecklenburgische Seenplatte

Es gibt Donnerstag und Freitag einen Mix aus vielen Wolken und Schauern. Am Wochenende ist es zunehmend freundlich und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen 15 und 20 Grad und sinken nachts kaum unter 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, Donnerstag aus Südwest, ab Freitag aus Nord bis Nordost.

Der Fixstern Sonne

Die Sonne ist auch ein Stern. Sie ist genau so ein leuchtender Stern wie alle Sterne, die wir in der Nacht am Himmel beobachten können. Einziger Unterschied: die Sonne ist so nah, “dass sie die Nacht zum Tag macht“ und uns dann wie eine „Taschenlampe“ blendet.

Von Ronald Eixmann/OZ