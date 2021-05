Rostock

An diesem Wochenende ist aus meteorologischer Sicht alles dabei: Sonne, Wolken als auch Schauer. Längeres Planen von Outdoor-Aktivitäten ist somit nicht wirklich möglich. Unser Tipp: Nutzen die die sonnigen Abschnitte des Tages für kurzes Sonnenbaden. Denn im Frühjahr ist die Ozonschicht noch nicht vollends ausgeprägt, was zur Folge hat, dass man in den Frühlingsmonaten schneller bräunt als in den anderen Jahreszeiten.

Temperaturen bis 14 Grad

Tiefdruckaktivität bestimmt weiterhin das Wetter in Mitteleuropa und in der Folge auch an der norddeutschen Ostseeküste. Es bleibt somit in den kommenden Tagen weiterhin wechselhaft bei verhaltenen Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. Während sich der Donnerstag freundlich präsentiert, bestimmen Wolken und Schauer den Freitag. Samstag und Sonntag gibt´s einen Mix aus allem: Sonne, Wolken, aber auch Schauer, die zum Teil gewittrig sind. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag ist es freundlich und trocken. Am Freitag ziehen Wolken und Regen vorüber. Das Wochenende ist unbeständig. Schauer, aber auch Sonne und Wolken wechseln einander ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 15 Grad, nachts sinkt das Thermometer kaum unter 7 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Schauernähe stark auffrischend um Südwest.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Der Donnerstag zeigt sich freundlich und trocken. Am Freitag bringt ein Tief viele Wolken und Schauer. Samstag und Sonntag ist es wechselhaft. Nach morgendlichem Sonne-Wolken-Mix entstehen im Tagesverlauf immer wieder zum Teil gewittrige Schauer, Tendenz abnehmend. Die Luft erwärmt sich auf Werte zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht sinkt das Thermometer kaum unter 7 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Schauernähe stark auffrischend aus West bis Südwest.

Graal Müritz, Darß

Donnerstag dominiert ein freundlicher Wettercharakter. Der Freitag ist geprägt von vielen Wolken und zeitweise Regen. Am Wochenende ist es sehr wechselhaft. Im Tagesverlauf ist immer wieder mit zum Teil gewittrigen Schauer zu rechnen. Die Luft erwärmt sich auf 11 bis 13 Grad. In der Nacht kühlt es kaum aus. Der Wind weht in Küstennähe mäßig bis frisch, in Schauernähe böig auffrischend aus West bis Südwest.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Während am Donnerstag ein Sonne-Wolken-Mix den Tag bestimmt, zieht am Freitag ein Regengebiet von West nach Ost. Das Wochenende gestaltet sich dagegen wieder aus einem Wechsel von Sonne, Wolken und zum Teil gewittrigen Schauern. Die Tageswerte liegen bei 10 bis 13 Grad. Nachts sinken die Temperaturen nur unwesentlich unter 10 Grad. Der Wind weht in Küstennähe mäßig bis frisch, in Schauernähe böig auffrischend um Südwest.

Usedom und Greifswald

Am Donnerstag erwartet uns ein trockener Frühlingstag. Am Freitag bestimmen viele Wolken und zeitweise Regen den Tag. Das Wochenende zeigt sich wechselhaft. Gewittrige Schauer sind in der zweiten Tageshälfte nicht ausgeschlossen. Die Sonne erwärmt die Luft auf 9 bis 13 Grad. In der Nacht kühlt es kaum aus. Der Wind weht in Küstennähe mäßig bis frisch, in Schauernähe böig auffrischend um West.

Mecklenburgische Seenplatte

Donnerstag gibt es Sonne und harmlose Quellwolken im Wechsel. Am Freitag bestimmen Wolken und Schauer den Tag. Am Wochenende ist es bei einem Wechsel aus Sonnenschein und zum Teil gewittrigen Schauern sehr unbeständig. Die Temperaturen erreichen im Landesinneren Werte bis 15 Grad. Nachts kühlt es sich bis 7 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauernähe böig auffrischend aus West bis Südwest.

Luft besitzt eine Masse

Auch Luft besitzt ein Eigengewicht. Man stelle sich eine gedankliche Luftsäule vom Boden bisetwa 100 km vor. Würde man diese Säule an vielen verschiedenen Orten der Erde wiegen, ergäbe sich ein mittlerer Luftdruck von 1013 hPa. Als Vergleich: auf dem Mars beträgt das Gewicht der Luftsäule nur 1/1000 hPa.

Von Ronald Eixmann/OZ