Rostock

Ein schmales Regenband reicht von der norwegischen Küste bis ins westliche Deutschland. In unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern setzt sich Zwischenhocheinfluss durch. In den Morgenstunden gibt es streckenweise Dunst oder Nebel. Tagsüber häufiger Sonnenschein und trocken.

Ausnahme bildet am Samstag Westmecklenburg. Viele Wolken sowie Schauer und Regen sind vorhanden. Die Temperaturen bewegen sich im Küstenbereich zwischen 13 bis 16 Grad. Im Landesinneren steigen die Werte nahe 19 Grad. Nachts ist mit Werten um 11 Grad zu rechen. Der Wind weht mäßig, teils frisch bis stark aus Südost bis Ost.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Es ist freundlich und trocken. Ausnahme bildet der Samstag, mit bedecktem/ bewölktem Himmel, Schauer und Regen. Die Temperaturen erreichen Werte bis ca. 16 Grad. Nachts sinkt das Thermometer nicht unter 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Wochenende teils stark, in Böen stürmisch aus Ost. Es erfolgt nach und nach eine Winddrehung auf westliche Richtung.

Rostock-Warnemünde , Kühlungsborn , Bad Doberan

Nach Dunst und Nebel in den Morgenstunden gibt es Wolken und sonnige Abschnitte im Wechsel. Ausnahme bildet der Samstag, mit bedecktem Himmel, Schauer und Regen. Die Luft erwärmt sich in den nächsten Tagen auf Werte bis 16 Grad. Nachts kühlt es sich mit Werten um die 11 Grad nur wenig ab. Der Wind weht mäßig bis frisch, zum Wochenende teils stark, in Böen stürmisch aus Ost. Der Wind dreht langsam auf Richtung West.

Graal Müritz, Darß

Die vorherrschenden Wetterlagen hier sind ein klarer Himmel und ein paar Wolken. Tagsüber bleibt es am Donnerstag und Freitag meist trocken mit vielen sonnigen Abschnitten. Der Samstag gestaltet sich etwas wechselhafter. Der Sonntag zeigt sich herbstlich bedeckt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis circa 17 Grad, nachts sinkt das Thermometer nicht unter 14 Grad. Der Wind mäßig bis frisch, zum Wochenende teils stark, in Böen stürmisch aus Ost. Der Wind dreht langsam auf Richtung West.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Nach Dunst und Frühnebel ist es wechselnd bewölkt und wolkig mit sonnigen Abschnitten. Schauer sind nicht einzuplanen. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad, nachts sinken die Werte bis ca. 11 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Wochenende teils stark, in Böen stürmisch aus Ost. Es erfolgt nach und nach eine Winddrehung auf westliche Richtung.

Usedom , Greifswald

Es bleibt herbstlich freundlich mit Wolken und auch Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad, nachts sinken die Werte bis circa 11 Grad. Der Wind weht mäßig um Ost.

Seenplatte

Wolken und sonnige Abschnitte sind einzuplanen und wechseln einander ab. Die Luft erwärmt sich tagsüber auf angenehme 17 bis 19 Grad. Nachts kühlt es sich rasch mit Werten um die 11 Grad ab. Der Wind weht mäßig aus Ost.

Hochnebel

Hochnebel entsteht immer dann, wenn die Luft sehr feucht ist und zusätzlich die Temperaturen sinken. Das Phänomen tritt sehr häufig im Winterhalbjahr auf. Ursache ist der geringe Einfallswinkel der Sonne in der kalten Jahreszeit.

Von Ronald Eixmann/OZ