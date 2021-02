Rostock

Zwischen winterlich kalten Luftmassen polaren Ursprungs über Skandinavien sowie milden und feuchten Luftmassen über Südwesteuropa wird es zunehmend frostiger und winterlicher in Mecklenburg-Vorpommern. Donnerstag und Freitag dominieren oftmals dichte Wolkenfelder. Zeitweise ist leichter Schneeregen/ Regen oder Schneefall einzuplanen. Grundsätzlich bleibt es aber noch bis einschließlich Freitag "meteorologisch recht ruhig" über unseren Köpfen.

Das ändert sich am kommenden Wochenende. Denn als erstes kommt die Kälte, dann der stürmische Ostwind und zum Schluss der Schnee. In dieser Kombination ist mit starken Schneeverwehungen besonders im Küstenbereich und auf den Inseln zu rechnen! Die Temperaturen purzeln in den kommenden Tagen kontinuierlich, der Wind nimmt bis auf Sturmstärke (in Böen Orkanstärke) zu!

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel:

Es bleibt die nächsten Tagen oftmals bedeckt. Sonnige Abschnitte sind selten. Schneeregen geht langsam in Schnee über. Das Thermometer sinkt in den kommenden Tagen kontinuierlich. Achtung: Glätte und Schneeverwehungen! Der schwache bis mäßige Wind am Donnerstag nimmt in den Folgetagen kontinuierlich zu und erreicht bis Sonntag Sturmstärke!

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan:

Es bleibt winterlich und wechselhaft. Am Donnerstag und Freitag sind nur hin und wieder Regenschauer, Schneeregen oder Schnee einzuplanen. Ab Samstag Abend gibt es erneut Schnee. Die Temperaturen sinken in den nächsten Tagen immer weiter. Der schwache bis mäßige Ostwind nimmt in den Folgetagen kontinuierlich zu und erreicht bis Sonntag Sturmstärke!

Graal Müritz, Darß:

Am Donnerstag und Freitag ist es bedeckt, zeitweise freundlich. Es gibt nur gelegentlich ein paar Schneeflocken. Am Samstag und Sonntag wird es zunehmend winterlich. Die Luft kühlt sich immer weiter aus. Achtung: Bodenfrost und Glätte. Der Wind weht in den nächsten Tagen mäßig bis frisch, ab Samstag zunehmend stark bis stürmisch aus Richtung Ost. Auf der freien Ostsee ist in Böen mit Orkanstärke zu rechnen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund:

Am Donnerstag und Freitag sind viele Wolken unterwegs, dennoch hat die Sonne zeitweise eine Chance. Es gibt nur selten etwas Schnee. Am Wochenende ist es zunehmend winterlich. Es wird immer kälter zuzüglich Schneefall. Achtung: starke Schneeverwehungen! Der Wind weht in den nächsten Tagen mäßig bis frisch, ab Samstag zunehmend stark bis stürmisch aus Richtung Ost. Auf der freien Ostsee ist in Böen mit Orkanstärke zu rechnen.

Usedom, Greifswald:

Es gibt in den nächsten Tagen einen Mix aus dichten Wolkenfeldern und anfänglichen Schneeregen, der ab Samstag in Schnee übergeht. Gelegentliche sonnige Abschnitte sind nur selten. Das Thermometer steigt kaum noch über 0 Grad. Achtung: Bodenfrost und Glättegefahr. Der Wind weht in den nächsten Tagen mäßig bis frisch, teils stark, in Böen stürmisch aus Richtung Ost. Am Sonntag weiter zunehmender Wind.

Mecklenburgische Seenplatte:

Es bleibt bei einer zunehmend winterlich Wetterlage mit vielen Wolken, nur wenigen Sonnenstunden und Niederschlag, der westlich der Elbe meist als Regen, in den östlichen Landesteilen als Schnee fällt. Die Temperaturen sinken weiter. Folge sind gefrierende Nässe und Eisglätte. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig, am Wochenende frisch aus östlichen Richtungen.

Entstehung von Wind

Wind entsteht immer dann, wenn sehr kalte und sehr warme Luftmassen zusammentreffen. Dann nämlich wird von der Natur ein effektiver Austausch der Luftmassen angestrebt, um die Temperaturunterschiede wieder effektiv auszugleichen. Extremer Wind ist die Folge.

Von Ronald Eixmann/OZ