Rostock

Für Tierliebhaber wartet in diesen Tagen ein besonderes Highlight: Tausende von Kranichen verweilen auf ihrem Weg nach Süden in Norddeutschland und verzaubern somit unsere herbstliche Landschaft mit ihrer Anwesenheit. Auch Seeadler, Kormorane und prachtvolle Eisenten können bei ausreichender Geduld in diesen Wochen beobachtet werden.

Atlantische Tiefs dominieren weiterhin unser Küstenwetter in den kommenden Tagen. Folglich bleibt uns das nasse, wechselhafte, aber nicht wirklich kühle Herbstwetter in der letzten Oktoberwoche erhalten. Der Donnerstag zeigt sich mit Wolken, Schauern und gelegentlichen freundlichen Abschnitten. Am Freitag ist es tagsüber meist regnerisch, die Sonne hat kaum eine Chance. Das Wochenende gestaltet sich dagegen wieder zunehmend freundlicher, erst mit Wolken, später auch mit zunehmend sonnigen Abschnitten.

Temperaturen von 13 bis 16 Grad

Die Temperaturen erreichen in den kommenden Tagen tagsüber Werte zwischen 13 bis 16 Grad, nachts bleibt es mild beziehungsweise im Landesinneren frostfrei. Die westlichen Winde sind am Donnerstag noch frisch bis stark an der Küste unterwegs flauen aber bis zum Sonntag im gesamten Bundesland merklich ab.

Der Donnerstag gestaltet sich wechselhaft. Schauer sind immer wieder vorhanden. Freitag bleibt es den ganzen Tag über regnerisch. Am Wochenende ist es freundlicher. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte um 11 bis 15 Grad. Nachts sinken die Temperaturen aufgrund der noch relativ warmen Ostsee nicht unter 10 Grad. Der Wind weht am Donnerstag frisch bis stark aus Südwest bis Süd, nimmt aber am Freitag spürbar ab. Zum Wochenende ist mäßiger Südwestwind vorhanden.

Rostock-Warnemünde , Kühlungsborn , Bad Doberan

Es ist anfangs bedeckt, später bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Es gibt es immer wieder Schauer. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen 11 bis 15 Grad, nachts sinken die Werte nur wenig. Der Wind weht am Donnerstag frisch bis stark aus Südwest bis Süd, Tendenz abnehmend. Zum Wochenende ist mäßiger Südwestwind vorhanden.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Es ist wechselnd bewölkt mit häufigen Schauern. Am Freitag zieht ein Regengebiet von der Elbe Richtung Oder. Herbstlich mild gestaltet sich das Wochenende mit Werten zwischen 11 bis 15 Grad. Nachts bleibt es mit ca. 10 Grad frostfrei. Der Wind weht am Donnerstag frisch bis stark aus Südwest bis Süd. Am Freitag sowie am Wochenende weht der Südwestwind nur schwach bis mäßig.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Donnerstag ist es wolkig mit sonnigen Abschnitten, Schauer bilden nur die Ausnahme. Der Freitag gestaltet sich mit vielen Wolken und Regen. Am Wochenende bleibt es anfangs wechselhaft, später wird es freundlicher. Die Temperaturen liegen bei Werten zwischen 10 bis 13 Grad, in geschützten Lagen ist es spürbar wärmer. Nachts sinken die Werte kaum unter 11 Grad. Der frische bis starke Südwestwind nimmt langsam ab.

Usedom , Greifswald

Am Donnerstag müssen wir mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern vorlieb nehmen. Der Freitag ist herbstlich regnerisch und der Wettercharakter ändert sich kaum. Der Samstag und Sonntag gestaltet sich anfangs mit vielen Wolken, später ist es mehr und mehr freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 bis 13 Grad. Der Wind weht am Donnerstag frisch bis stark um Südwest, Tendenz abnehmend.

Seenplatte

Es bleibt bei einer herbstlich, wechselhaften Wetterlage. Donnerstag und Freitag dominieren vielen Wolken und Regen. Sonnige Abschnitte sind nur selten vorhanden. Das Wochenende zeigt sich zunehmend freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad. Nachts sinken die Werte bis 6 Grad. Der Wind weht meist schwach aus Südwest bis Süd.

„Lichtblick“ in die Vergangenheit

Das Licht ist mit einer Geschwindigkeit von circa 300 000 Stundenkilometern unterwegs. Damit wird aber auch verständlich, dass wir am abendlichen Himmel um so mehr in die Vergangenheit schauen, je weiter die Lichtobjekte von uns als Beobachter entfernt sind. Die Lichtlaufzeit vom Mond zur Erde beträgt etwa 1,3 Sekunden. Die Lichtlaufzeit von der Sonne zur Erde beträgt schon 8 Minuten und 20 Sekunden. Das Licht unserer Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, benötigt dagegen bereits 2,5 Millionen Jahre.

Von Ronald Eixmann/OZ