Die feuchte und kühle Witterung bietet in diesen Tagen beste Voraussetzungen für alle Pilze-Sammler unter uns. Aber Vorsicht ist geboten, denn wer seine Pilzsammlung erfolgreich abgeschlossen hat, sollte sich absolut sicher sein, nicht nur schmackhafte, sondern auch ausschließlich essbare Pilze im Körbchen zu haben.

Atlantische Tiefs bestimmen in den kommenden Tagen weiterhin mit herbstlich milder Witterung unser Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. Folge ist ein unbeständiges, aber dennoch nicht unfreundliches Wettergeschehen bis zum Sonntag. Es gibt daher einen Wechsel aus vielen Sonnenstunden, Wolkenfeldern, aber auch länger anhaltenden Regen. Positiv zu erwähnen: der Regen wird meist für die Abend- und Nachtstunden erwartet.

Temperaturen von 13 bis 19 Grad

Aufgrund der atlantischen Luftmassen bleibt es mild mit Tageswerten zwischen 13 und 19 Grad. Die nächtliche Auskühlung erreicht keine frostigen Werte. Der Wind weht in Küstennähe mäßig bis frisch, in Böen stark aus südwestlichen Richtungen. Im Landesinneren ist von spürbar weniger Wind auszugehen.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Donnerstag und Freitag gestalten sich freundlich. Schauer sind meist abends und nachts vorhanden. Die Temperaturen steigen auf Werte bis circa 16 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen stark, aus Südwest. Das Wochenende zeigt sich herbstlich wechselhaft mit zunehmenden Wolken, Regen und Schauern. Die Temperaturen erreichen nur noch Werte bis 12 Grad, nachts ist mit etwa 10 bis 8 Grad zu rechnen. Es ist mäßiger, in Böen starker Südwestwind vorhanden. Dieser dreht am Samstag auf Richtung West, am Sonntag auf Südsüdwest und weht weiterhin mäßig.

Rostock-Warnemünde , Kühlungsborn , Bad Doberan

Es ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Schauer sind in den nächsten Tagen immer wieder relevant. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 12 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen starker Südwestwind. Dieser dreht am Samstag auf Richtung West und am Sonntag auf Südsüdwest.

Graal Müritz, Darß

Wolken als auch sonnige Abschnitte wechseln einander ab. Es bleibt leicht wechselhaft mit wiederkehrenden Schauern. Die Temperaturen liegen bei Werten zwischen 13 bis 17 Grad. Es ist mäßiger, in Böen starker Südwestwind vorhanden. Dieser dreht am Samstag auf Richtung West und Sonntag auf Südsüdwest.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Es gib wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 12 bis 17 Grad, nachts erfolgt eine nur geringe Abkühlung nicht unter 8 Grad. Es ist mäßiger, in Böen starker Südwestwind vorhanden. Dieser dreht am Samstag auf Richtung West. Sonntag erfolgt eine merkliche Winddrehung auf Südsüdwest.

Usedom , Greifswald

Wolken und auch etwas mehr Sonnenschein begleiten uns durch die nächsten Tage. Zum Wochenende hin gibt es mehr Wolken, aber auch reichlich Sonne. Die Höchstwerte erreichen etwa 14 bis 18 Grad. Es ist mäßiger, in Böen starker Südwestwind vorhanden. Dieser dreht am Samstag auf Richtung West. Sonntag erfolgt eine merkliche Winddrehung auf Südsüdwest.

Seenplatte

Wechselhaftes Wetter mit Wolkenfeldern, Schauern, aber auch blauen Himmel bestimmen die nächsten Tage. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 15 bis 19 Grad. Nachts kühlt es sich bis 6 Grad ab. Es weht ein schwacher bist mäßiger Südwestwind, am Samstag West drehend.

