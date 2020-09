Rostock

Dieses Wochenende könnte mit Blick aufs Wetter eher im Zeichen von Freizeit-Abenteuer stehen, die man im geschützten Innenraum erleben kann. Etwa mit Literatur oder erzählten Geschichten könnte man prima dem Schmuddelwetter zu entfliehen. Mit einem guten Buch ist man durchaus auch in einem der unzähligen Cafés in unserem Land bestens aufgehoben, empfiehlt OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann.

Die Witterung in Mecklenburg-Vorpommern wird zunehmend herbstlich, was nichts anderes bedeutet als sinkende Temperaturen von angenehmen Werten um 20 bis 22 Grad am Donnerstag auf kühle 12 bis 16 Grad am Wochenende. Hinzu kommt zunehmend feuchtes und wechselhaftes Wetter sowie ein merklich auffrischender Wind im ganzen Land.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Am Donnerstag ist es bis auf ein paar Tropfen am Vormittag später freundlich. Freitag dominieren Wolken, es bleibt aber meist trocken. Am Samstag ist es bewölkt, Schauer sind immer wieder einzuplanen. Sonntag Vormittag sind weiterhin intensive Schauer relevant, im Tagesverlauf wird es mehr und mehr freundlicher. Die Tagestemperaturen variieren zwischen 20 Grad am Donnerstag und nur 13 Grad am Samstag. Der Wind schwankt in diesen Tag sehr in Betrag und Richtung, am Sonntag ist von stark bis stürmisch auffrischendem Wind auszugehen.

Rostock-Warnemünde , Kühlungsborn , Bad Doberan

Am Donnerstag ist es bis auf wenige Schauer am Vormittag zunehmend freundlich. Freitag gibt es viele Wolken, Richtung West nehmen die Schauer zu. Am Samstag dominieren viele Wolken, Schauer ziehen vor allem am Nachmittag/ Abend vorüber. Sonntag Vormittag sind weiterhin intensive Schauer einzuplanen. Später ist es zunehmend freundlich. Die Tageswerte liegen zwischen 20 Grad am Donnerstag und nur 13 Grad am Samstag. Der Wind schwankt einschließlich dem Wochenende sehr in Betrag und Richtung. Am Sonntag frischt der Wind stark bis stürmisch auf.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Am Donnerstag ist es bis auf wenige Schauer am Vormittag zunehmend freundlich. Freitag gibt es viele Wolken und auch Schauer. Am Samstag bestimmen Wolken und Schauer den Tag. Am Sonntag bleibt es bei einem sehr wechselhaften Wettercharakter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad am Donnerstag und nur 13 Grad am Samstag. Der Wind weht in den kommenden Tagen sehr unterschiedlich. Am Sonntag frischt der Wind in Küstennähe stark bis stürmisch auf!

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Am Donnerstag gibt es nur wenige Schauer, zeitweise ist es freundlich. Freitag sind viele Wolken und Regen wetterbestimmend. Am Samstag ist es ebenfalls wechselhaft. Am Sonntag bleibt es bei der herbstlichen Witterung. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad am Donnerstag und nur 12 Grad am Samstag. Der Wind ist in Richtung und Geschwindigkeit sehr unterschiedlich. Am Sonntag frischt der Wind in Küstennähe stark bis stürmisch auf!

Usedom , Greifswald

Am Donnerstag gibt es anfangs Schauer, später ist es freundlich. Am Freitag und Samstag dominieren viele Wolken, es gibt immer wieder Regen. Am Sonntag bleibt es bei der herbstlichen Witterung, später wird es wieder etwas freundlicher. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 19 Grad und nur um 13 Grad am Samstag. Der Wind schwankt in diesen Tag sehr in Stärke und Richtung, am Sonntag ist von stark bis stürmisch auffrischendem Wind auszugehen.

Seenplatte

Am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, Schauer bilden die Ausnahme. Freitag sind ebenfalls viele Wolken und Schauer unterwegs. Am Samstag bestimmen mehr und mehr Wolken und Regen den Tag. Der Sonntag zeigt sich ebenfalls sehr wechselhaft. Die Maxitemperaturen liegen um 22 Grad am Donnerstag und nur bei 11 bis 13 Grad am Samstag. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag aus südlichen Richtungen, ab Samstag aus nördlicher Richtung.

Ursache für den Wind

Wind entsteht, wenn unterschiedlich temperierte Luftmassen nebeneinander existieren und die Atmosphäre diesen Temperaturunterschied auszugleichen versucht. Ein Beispiel ist der Seewind im Sommer in Küstennähe. Tagsüber erwärmte Luft über Land dehnt sich aus und steigt auf. Kühlere Luft strömt von der See zur Küste aufs Land, Wind ist die Folge.

Von Ronald Eixmann/OZ