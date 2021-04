Rostock

Zwischen hohem Luftdruck über der Nordsee und Tiefdruckaktivität über Nordosteuropa strömen weiterhin kalte Luftmassen nach Mecklenburg-Vorpommern. Somit bleibt uns die unterkühlte als auch wechselhafte Witterung in den kommenden Tagen erhalten. Der Donnerstag zeigt sich bedeckt aber trocken. Am Freitag gibt es einen Mix aus harmlosen Wolken und sonnigen Abschnitten. Das Wochenende gestaltet sich zunehmend freundlich und trocken. 

Temperaturen zwischen 1 und 13 Grad

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in Küstennähe Werte bis 9 Grad, im Binnenland bis maximal 13 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter Null Grad. Der Wind weht in den kommenden Tagen schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Nur am Donnerstag ist es bedeckt, ab Freitag ist es zunehmend freundlich. Schauer sind nur lokal begrenzt relevant. Die Werte erreichen in Küstennähe bis zu 8 Grad. Die Nachttemperaturen sinken bis 2 Grad. Der Wind weht bis zum Wochenende schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag bleibt es trocken, aber bewölkt. Freitag ist es anfangs bewölkt, später ist es freundlich. Samstag und Sonntag zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 8 Grad, nachts sinkt das Thermometer bis auf 2 Grad. Der Wind weht in den kommenden Tagen schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

Graal Müritz, Darß

Am Donnerstag dominieren Wolken, ab Freitag wird es freundlicher. Schauer sind nur sehr lokal vorhanden. Die Tageswerte erreichen 6 bis 8 Grad. Die Nachttemperaturen sinken nicht unter 2 Grad. Der Wind bis einschließlich Sonntag schwach bis mäßig aus Nordost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag ziehen dichte Wolkenfelder vorüber. Der Freitag zeichnet sich durch einen zunehmend freundlichen Wettercharakter aus. Samstag und Sonntag bleibt es bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 8 Grad, nachts sinkt das Thermometer bis 2 Grad. Der Wind weht in den kommenden Tagen schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

Usedom und Greifswald

Während am Donnerstag viele Wolken den Tag bestimmen, ist es am Freitag zunehmend freundlich. Schauer sind selten. Die Luft erwärmt sich mit Werten bis 9 Grad kaum. Die Nachttemperaturen sinken bis 2 Grad. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag bleibt es bei bedecktem Himmel. Am Freitag ist es mehr und mehr freundlich. Das Wochenende zeigt sich ebenfalls von seiner freundlichen Seite. Die Temperaturen steigen tagsüber mit 8 Grad kaum, nachts sinkt das Thermometer bis nahe Null Grad. Der Wind weht am Donnerstag mäßig, ab Freitag nur noch schwach aus Nordost.

Auch Licht benötigt Zeit

Das Licht ist mit einer Geschwindigkeit von ca. 300000 km/s unterwegs. Damit wird aber auch verständlich, dass wir am abendlichen Himmel um so mehr in die Vergangenheit schauen, je weiter die Lichtobjekte von uns als Beobachter entfernt sind. Die Lichtlaufzeit vom Mond zur Erde beträgt etwa 1,3 Sekunden. Die Lichtlaufzeit von der Sonne zur Erde beträgt schon 8 Minuten und 20 Sekunden. Das Licht unserer Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, benötigt dagegen bereits 2,5 Mio. Jahre.

Von Ronald Eixmann/OZ