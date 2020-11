Rostock

Wer die Kombination aus Sonne, Regen, Wind und bunten Blättern mag, der ist derzeit bei ausgiebigen Spaziergängen oder Wanderungen bestens aufgehoben. Zu den sich häufig ändernden und damit tollen Wetterbedingungen kommt die noch sehr klare Luft hinzu, welche aufgrund der häufigen Niederschläge ausgewaschen und damit sehr sauber ist.

Atlantische Tiefs befinden sich derzeit auf einer Art Schnellstraße Richtung Mitteleuropa. Das bedeutet für unser küstennahes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr wechselhafter Wettercharakter für die kommenden Tage. Das erste Tief trifft am Donnerstag auf die norddeutsche Tiefebene und sorgt für viele Wolken, viel Wind und immer wieder Regenschauer.

Der Freitag gestaltet sich ruhiger, es gibt einen Sonne-Wolken-Mix bei merklich weniger Wind Schauer sind dennoch nicht ganz am Freitag ausgeschlossen. Am Samstag sorgt das nächste atlantische Tief für viel Feuchtigkeit und Wind. Der Sonntag zeigt sich ebenfalls klassisch herbstlich.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Es bleibt herbstlich und wechselhaft. Schauer und Regen sind im schnellen Wechsel in den nächsten Tagen präsent. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 7 bis 11 Grad. Nachts sinken die Werte bis nahe Null Grad ab. Der Wind weht am Donnerstag im Küstenbereich stürmisch aus Richtung West. In Böen ist auf der freien See bis Windstärke 10 zu rechnen. Am Freitag nimmt der Wind merklich ab, frischt aber ab Samstag wieder auf.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn , Bad Doberan

Donnerstag ist ein wechselnder Wettercharakter mit Wolken und Schauern vorhanden. Am Freitag gibt’s Chance auf sonnige Abschnitte. Schauer bilden die Ausnahme. Das Wochenende zeigt sich mit vielen Wolken und Regen. Die Tageswerte steigen auf 7 bis 10 Grad, nachts sinken die Temperaturen bis 3 Grad Der Wind weht am Donnerstag im Küstenbereich stürmisch aus Richtung West. Am Freitag erfolgt eine merkliche Windabnahme. Am Samstag und Sonntag erfolgt eine erneute Windzunahme.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Tagsüber bleibt es am Donnerstag und Freitag bei einem Wechsel aus Wolken, einigen sonnigen Abschnitten sowie immer wiederkehrenden Schauern. Das Wochenende gestaltet sich mit vielen Wolken und Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis ca. 11 Grad, nachts sinkt das Thermometer bis ca. 6 Grad. Der Wind weht am Donnerstag im Küstenbereich stürmisch aus Richtung West. In Böen ist mit Windstärke bis 10Bf. zu rechnen. Freitag, Samstag und Sonntag starker, in Böen stürmischer Wind aus West bis Südwest.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Es bleibt am Donnerstag und Freitag wechselhaft. Schauer sind immer wieder präsent. Dennoch sind hin und wieder sonnige Abschnitte relevant. Zum Wochenende wird es herbstlicher mit vielen Wolken, Schauer und Regen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad, nachts sinken die Werte bis ca. 2 Grad ab. Der Wind ist am Donnerstag stürmisch aus Richtung West unterwegs. In Böen ist mit Windstärke bis 10 Bft. zu rechnen. Freitag, Samstag und Sonntag weht erneut ein starker, in Böen stürmischer Wind aus West bis Südwest.

Usedom , Greifswald

Wolken, einige sonnige Abschnitte und Schauer begleiten uns durch den Donnerstag und Freitag. Zum Wochenende hin gibt es mehr Wolken sowie und Regen. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 11 Grad, nachts sinken die Werte bis ca. 2 Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag stark aus Richtung West bis Südwest. Freitag, Samstag und Sonntag ist frischer Wind vorhanden.

Seenplatte

Am Donnerstag sind erst Frühnebel, im Tagesverlauf Wolken, aber auch sonnige Abschnitte und Schauer relevant. Am Freitag bleibt es trocken und die Sonne hat eine reelle Chance. Zum Wochenende ist es wiederum herbstlich. Mehr und mehr Wolken, Schauer und auch länger anhaltender Regen sind einzuplanen. Die Temperaturen erreichen am Tag Werte zwischen 5 bis 10 Grad. Nachts kühlt es sich rasch mit Werten bis 0 Grad ab. Der Wind weht am Donnerstag mäßig, am Freitag nur schwach aus Südwest bis West. Samstag und Sonntag ist erneut frischer Wind um Südwest vorhanden.

Ursache für den Wind

Wenn in diesen Tagen der Westwind bläst, werden sehr milde Luftmassen vom Nordatlantik zu uns an die Ostsee transportiert. Folgen ist meist auch eine frostfreie Witterung. Kommt der Wind aber zum Erliegen, sinken die Temperaturen sehr schnelle in Gefrierpunktnähe oder darunter. Grund: Die sehr viel länger andauernden Nächte erlauben eine effektive Abkühlung bis zu den Morgenstunden.

Von Ronald Eixmann/OZ