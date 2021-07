Einer Abkühlung in der Ostsee steht am Wochenende nichts im Weg: Das Wetter in MV wird zunehmend freundlicher. Nur am Donnerstag und Freitag kommt es vereinzelt noch zu Schauern und Gewittern. Das Vier-Tage-Wetter (15. bis 18. Juli) von OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann zwischen Ostseeküste, Bodden und Seenplatte.