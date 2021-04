Rostock

Auch wenn die derzeitigen Temperaturen noch weit unter dem klimatologischen Mittel liegen, Aktivitäten wie Wandern, Radeln oder einfach nur Spazieren zu gehen sind ideal bei der derzeitige Witterung.

Das für die nächsten Tage wetterbestimmende Tiefdruckgebiet über Skandinavien sorgt weiterhin für kalte Luftmassen in Norddeutschland. Damit bleibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Wochenende kühl trotz reichlich Sonnenschein. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, in den östlichen Landesteilen teilweise bedeckt, örtlich gibt es kurze Schauer. Freitag sorgt ein Sonne-Wolken-Mix für einen freundlichen Wettercharakter. Es bleibt niederschlagsfrei. Das Wochenende zeigt sich ebenfalls von seiner freundlich-trockenen aber kühlen Seite.

Temperaturen zwischen 0 und 12 Grad

Die Tageshöchstwerte erreichen im Küstenbereich 8 Grad, im Landesinneren bis 12 Grad. Nachts sinkt das Thermometer bis nahe 0 Grad. Es ist örtlich begrenzt mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest. Stürmische Windböen sind auf der freien Ostsee nicht ausgeschlossen.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag gestaltet sich wechselnd wolkig. Am Freitag bleibt es den ganzen Tag bei wolkigem Himmel mit vielen sonnigen Abschnitten. Auch das Wochenende zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad 12 Grad. Nachts sinken die Werte auf 2 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest, auf der freien See in Böen stürmisch.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ist es wechselnd wolkig und trocken. am Freitag ziehen bei viel blauen Himmel nur harmlose Quellwolken vorüber. Am Samstag und Sonntag bleibt es bei einem freundlichen, aber kühlen Wettercharakter. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. In der Rostocker City ist es bei längerer Sonnenscheindauer spürbar wärmer. Nachts kühlt es sich bis nahe 0 Grad ab. Der Wind weht mäßig bis frisch um West bis Nordwest, auf der freien See in Böen stürmisch.

Graal Müritz, Darß

Bis einschließlich dem Wochenende ist es meist trocken. Viele sonnigen Abschnitte wechseln mit durchziehenden Wolkenfeldern einander ab. Die Sonne erwärmt die Luft tagsüber bis auf 8 Grad. Nachts sinken die Werte bis nahe 0 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch um Nordwest. Auf der freien See ist zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Nach Dunst und Frühnebel in den Morgenstunden ist es bis zum Wochenende wechselnd bewölkt bei reichlich Chance auf Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen dennoch nur kühle Maximalwerte zwischen 7 bis 10 Grad. Nachts sinken die Werte bis 2 Grad. Es ist örtlich begrenzt mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. Der Wind weht mäßig, zeitweise frisch bis stark aus Nordwest.

Usedom und Greifswald

Es bleibt in den nächsten Tagen einschließlich dem Wochenende bei einem Mix aus Sonne und Wolken und einem freundlichen Wettercharakter. Ausnahme bildet der Donnerstag mit vielen Wolken und ein paar Tropfen. Die Tageshöchstwerte erreichen 7 bis 9 Grad, Nachts sinken die Werte bis auf 3 Grad ab. Der Wind weht mäßig bis frisch um Nordwest.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag ist es bewölkt, kurze Schauer sind gelegentlich mit Schneeflocken vermischt. Ab Freitag ist es zunehmend freundlich und trocken, aber weiterhin kühl. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad. Nachts kühlt es sich in Senken bis Gefrierpunktnähe ab. Der Wind weht schwach bis mäßig um Nordwest.

