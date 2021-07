Das Wetter bleibt auch in den nächsten Tagen wechselhaft, aber angenehm warm. Es bleibt bewölkt und kann immer wieder zu Schauern oder Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen bis zu maximal 25 Grad im Landesinneren. Das Vier-Tage-Wetter (8. bis 11. Juli) von OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann zwischen Ostseeküste, Bodden und Seenplatte.

