Rostock

Neben den sportlichen Aktivitäten im Freien sollten wir es uns in diesen Tagen nicht nehmen lassen, unseren Blick auch für die Natur zu schärfen. Denn vielen Kirschbäume stehen derzeit in voller Blüte und können in ihrer vollen Schönheit bestaunt werden. Wer sich dann auch noch etwas mehr Zeit bei der Beobachtung nimmt, wird erleben, wie viele Hummeln unterwegs sind und die Blüten mit ihrem Treiben zusätzlich bestäuben.

Unsere Witterung an der Ostseeküste gestaltet sich in den kommenden Tagen leicht wechselhaft, aber mild mit der Tendenz zum freundlichen Wetter. Am Donnerstag bestimmen viele Wolken und immer wieder Schauer den Tag. Am Freitag setzt sich im Tagesverlauf immer mehr ein Mix aus Sonne und Wolken durch. Es bleibt trocken.

Temperaturen bis maximal 13 Grad

Das Wochenende zeigt sich zunehmend freundlich und weiterhin trocken. Die Luft erwärmt sich in den nächsten Tagen auf Werte bis maximal 13 Grad, in den Küstenregionen bleibt es mit 7 bis 10 Grad kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig meist aus nordöstlicher Richtung.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag und Freitag gestaltet sich wechselhaft mit Schauern. Am Freitag folgt nach einem bedeckten Himmel am Vormittag ein zunehmend wolkiger und freundlicher Tag. Schauer sind nur noch selten. Das Wochenende zeigt sich mehr und mehr freundlich, dennoch ziehen immer wieder Wolkenfelder vorüber. Die Höchstwerte erreichen tagsüber 7 bis 10 Grad. Nachts sinken die Werte bis nahe 0 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag dominieren Wolken und vereinzelt Schauer. Am Freitag sowie dem Wochenende wird es langsam freundlicher, Schauer treten nur noch sehr selten auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad, in der Rostocker Innenstadt auch darüber. Nachts kühlt es sich bis nahe 0 Grad ab. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nordost..

Graal Müritz, Darß

Der Donnerstag wird bestimmt durch dichte Wolkenfelder und Schauer. Am Freitag ist es nach zäher Wolkenauflösung zunehmend freundlich. Am Wochenende ziehen immer wieder zum Teil dichte Wolkenfelde vorüber, Schauer bilden die Ausnahme. Die Tageswerte erreichen tagsüber 7 bis 10 Grad. Nachts bleibt es frostfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig um Nordost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag ist es wechselhaft mit Schauern und vielen Wolken. Am Freitag lassen die Schauer nach und die Sonne hat mehr und mehr eine Chance. Zum Wochenende gibt es einen Wechsel aus sonnigen Abschnitten und zum Teil dichten Wolkenfeldern, aus denen aber kaum Regen ausfällt. Die Tageswerte steigen auf 8 bis 11 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter 0 Grad. Schwach bis mäßig Wind aus nordöstlicher Richtung.

Usedom und Greifswald

Am Donnerstag bestimmen Wolken den Tag, vereinzelt gibt es Schauer. Am Freitag als auch am Wochenende wechseln Wolken und sonnige Abschnitte einander ab, Schauer treten nur noch sehr selten auf. Die Luft erwärmt sich tagsüber auf 6 bis 10 Grad. Bis Sonnenaufgang kühlt es sich bis nahe 0 Grad ab. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nordost..

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag und Freitag wechseln Wolken, sonnige Abschnitte und kurze Schauer einander ab. Das Wochenende gestaltet sich zunehmend freundlich. Die Temperaturen erreichen in den nächsten Tagen Werte bis 13 Grad an. Nachts sinken die Werte bis Gefrierpunktnähe. Der Wind weht schwach um Nordost.

Globaler menschegemachter Klimawandel

In den nächsten 100 Jahren wird auf der Erde ein so starker Temperaturanstieg erfolgen (3 bis 5 Grad) wie noch niemals zuvor in der Geschichte des Homo Sapiens (seit ca. 2 Mio. Jahren). Die Folge ist eine enorme Zunahme der Wetterextreme als auch ein Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Dekameter.

Von Ronald Eixmann/OZ