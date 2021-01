Rostock

Auch wenn Norddeutschland die geschlossene Schneedecke fehlt, das zunehmend winterliche und freundliche Wetter lädt tagsüber zu langen und ausgiebigen Spaziergängen ein. Aber das ist nicht alles. Denn wer lange nach Sonnenuntergang hinauf zu den Sternen schaut, wird belohnt durch die unzählbar vielen und bizarren Sternformationen am Nachthimmel. Wer ganz genau hinschaut, kann bei klarer Nacht sogar unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, als weißes milchiges Band erkennen.

In den kommenden Tagen setzt sich mehr und mehr maritime Polarluft in Nord- und Mitteleuropa durch. Somit gestaltet sich unser Küstenwetter in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Tagen meist trocken und zunehmend freundlich. Am Donnerstag ist es bedeckt, zeitweise bewölkt und niederschlagsfrei. Freitag gibt es kaum Wetteränderung. Es bleibt bei vielen Wolken und gelegentlichen Aufheiterungen.

Temperaturen 0 bis 2 Grad

Für das Wochenende dürfen wir nach Nebelauflösung winterlich kaltes und auch freundliches Wetter erwarten. Die Temperaturen erreichen tagsüber 0 bis 2 Grad. In den Nächten begleitet uns permanent leichter Frost. Der Wind weht schwach um Nord, direkt an der Küste zeitweise auffrischend.

Salzhaff , Boltenhagen , Wismar , Poel

Donnerstag und Freitag ist es bedeckt, sonnige Abschnitte gibt es selten. Mehr Auflockerungen und Chance auf blauen Himmel sind dagegen am Wochenende zu erwarten. Die Werte erreichen tagsüber 0 bis plus 2 Grad an. Nachts sinken die Temperaturen kaum unter minus 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig: Donnerstag aus West, Freitag aus östlichen Richtungen. Am Samstag und Sonntag ist von schwachem, in Küstennähe mäßigem bis frischem Wind um Nord auszugehen.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn , Bad Doberan

Am Donnerstag und Freitag bleibt es bei vielen Wolken trocken. Der Samstag gestaltet sich anfangs mit bedecktem Himmel, später scheint zunehmend die Sonne. Am Sonntag ist es ebenfalls winterlich ruhig und freundlich. Die Werte erreichen tagsüber minus 1 bis 2 Grad. Nachts sinken die Temperaturen bis minus 2 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig. Donnerstag aus Richtung West, Freitag Ost drehend. Am Samstag dreht der Wind auf Nord bis Nordost. Sonntag erfolgt im Tagesverlauf eine Winddrehung auf Nordwest bis West.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Graal Müritz, Darß

Es gibt am Donnerstag und Freitag oftmals dichte Wolkenfelder und nur wenig Sonne. Das Wochenende zeigt sich nach Nebelauflösung von seiner winterlich freundlichen Seite. Die Luft erwärmt sich tagsüber auf 0 bis 2 Grad, nachts sinken die Temperaturen bis minus 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, Donnerstag aus Richtung West, am Freitag aus Richtung Ost. Am Samstag dreht der Wind auf Nord bis Nordost. Sonntag erfolgt eine Winddrehung über Nordwest auf West bis Südwest.

Rügen, Hiddensee , Stralsund

Am Donnerstag und Freitag dominieren viele Wolken. Schneeschauer sind kaum vorhanden. Samstag und Sonntag ist es zunehmend freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen kaum über 0 Grad. Nachts kühlt sich die Luft nur wenig ab bis minus 2 Grad. Der Wind weht schwach, in Küstennähe mäßig um nördliche Richtungen. Am Wochenende bleibt es bei Nordwind, ab Sonntag langsam West drehend.

Usedom , Greifswald

Es dominieren am Donnerstag und Freitag viele Wolken, die Sonne zeigt sich nur selten. Kurze Schneeschauer sind lokal und nur auf die Küstenregion begrenzt. Samstag und Sonntag ist von winterlich kaltem und freundlichem Wetter auszugehen. Die Temperaturen erreichen Werte um 1 Grad. Nachts ist leichter Bodenfrost einzuplanen. Der Wind weht schwach, nur in Küstennähe zeitweise auffrischend um Nord. Am Sonntag erfolgt eine Winddrehung über Nordwest auf West bis Südwest.

Seenplatte

Viele Wolken begleiten uns durch die nächsten zwei Tage. Erst am Wochenende gibt es größere Wolkenlücken und somit auch mehr Sonnenschein. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte pendeln sich bei bei 0 bis 2 Grad ein. Nachts kühlt es bis minus 5 Grad spürbar aus. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, ab Sonntag West drehend.

Der Fixstern Sonne

Die Sonne ist auch ein Stern. Sie ist genau so ein leuchtender Stern wie alle Sterne, die wir in der Nacht am Himmel beobachten können. Einziger Unterschied: die Sonne ist der Erde so nah, “dass sie die Nacht zum Tag macht“ und uns dann wie eine "Taschenlampe" tagsüber blendet.

Von Ronald Eixmann/OZ