Rostock

Der Sommer ist in Mecklenburg-Vorpommern angekommen und bleibt uns auch an den nächsten Tagen mit tropischen Temperaturen erhalten. Das bestätigt OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann.

Richtig heiß soll es bereits am Freitag werden. Dann nämlich steigen die Temperaturen im Landesinneren auf bis zu 35 Grad an. Etwas kühler soll es hingegen an der Küste werden. Hier erwartet der Experte Höchsttemperaturen zwischen 30 und 32 Grad. „Wir können uns überall auf einen strahlend blauen Himmel mit wenig Wolken freuen.“

Tropische Nacht erwartet

Doch aufgepasst: Das warme und trockene Wetter sollte nicht unterschätzt werden. Der Experte rät daher allen Urlaubern und Einheimischen, lange Aufenthalte in der prallen Sonne zu meiden. Grund dafür sei die aktuell besonders hohe Sonneneinstrahlung. „Unter diesen Umständen ist es wichtig, sein Verhalten der Witterung anzupassen.“

Wer in der Nacht von Freitag zu Samstag auf Abkühlung hofft, der wird wohl enttäuscht werden, wie Eixmann verrät: „Uns erwartet in weiten Teilen des Landes eine tropische Nacht.“ Dabei sei mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad zu rechnen.

Örtliche Gewitter möglich

Anders sieht es hingegen in der darauffolgenden Nacht aus. Dann nämlich sollen sich die Temperaturen wieder etwas runterkühlen. Auch mit Unwettern ist zu rechnen. „Die Gewitterneigung steigt am Samstag und Sonntag“, so Eixmann. Weil das Gewitter allerdings von Hamburg aus in Richtung Vorpommern-Rügen über das Bundesland hinwegzieht und voraussichtlich erst nachts auf MV trifft, bestehe nur ein örtlich begrenztes Schauer-Risiko.

Tagsüber erwarte der Wetterexperte sowohl am Samstag als auch am Sonntag Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad im Landesinneren und an der Küste 25 Grad. „Es wird ziemlich durchmischt, aber immer noch sommerlich warm sein.“

Von Susanne Gidzinski