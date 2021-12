Rostock

Zunehmend kalte Luftmassen subpolaren Ursprungs bestimmen unsere Witterung in den nächsten Tagen. Damit wird das nasskalte Wetter durch klirrende Kälte und freundliches Weihnachtswetter abgelöst. Während am Donnerstag und am Heiligen Abend (Freitag) viele Wolken und Regen bzw. Schneeregen oder Schnee das Wetter bestimmen, ist es am Weihnachtswochenende winterlich kalt und freundlich.

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag und Freitag noch Höchstwerte bis 3 Grad. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es Dauerfrost. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag zeigt sich nach Nebelauflösung mit vielen Wolken und es bleibt weitestgehend trocken. Am Heiligen Abend (Freitag), 1. Weihnachtstag (Samstag) und 2. Weihnachtstag (Sonntag) ändert sich an der derzeitigen Wetterlage kaum etwas.

Es bleibt bei vielen Wolken in den Morgenstunden und tagsüber bei einigen Regen-/ Schneeregen- sowie Schneeschauer. Achtung: überfrierende Nässe. Die Werte erreichen tagsüber ca. 0 bis 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Es bleibt bei einer wechselhaften Wetterlage. Es dominieren Donnerstag, am Heiligen Abend (Freitag), 1. Weihnachtstag (Samstag) und 2. Weihnachtstag (Sonntag) vielen Wolken und gelegentliche Regen-/ Schneeregen und Schneeschauer.

Die Sonne hat in diesen Tagen kaum eine Chance Die Werte erreichen tagsüber ca. 0 bis 7 Grad. Achtung: überfrierende Nässe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Graal-Müritz, Darß

Tagsüber bleibt es am Donnerstag bei vielen Wolken. Der Heilige Abend (Freitag) gestaltet sich mit Regen- und Schneeschauern. Das Weihnachts-Wochenende gestaltet sich ebenfalls wolkenreich und nass. Es wechseln sich Regen- und Schneeschauer einander ab.

Temperaturen bewegen sich tagsüber ca. 0 bis 7 Grad. Achtung: überfrierende Nässe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag ist es bedeckt, Schauer bilden nur die Ausnahme. Heiligabend (Freitag) gestaltet sich mit vielen Wolken und Regen. Am Weihnachts-Wochenende bleibt es weiterhin bedeckt. Der Regen geht in Schneeregen/Schnee über.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber ca. 0 bis 7 Grad. Achtung: überfrierende Nässe Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Usedom, Greifswald

Der Donnerstag zeigt sich bedeckt mit vielen Wolken. Am Heiligen Abend zeigt sich die Sonne kaum. Regen, Schneeregen ist tagsüber einzuplanen. Zum Weihnachts-Wochenende ändert sich nichts an der derzeitigen Wetterlage. Frühnebel, viele Wolken, Regen, Schneeregen und Schnee sind vorhanden.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen ca. minus 1 bis plus 6 Grad. Achtung: überfrierende Nässe Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Mecklenburgische Seenplatte

Wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken, Regen, Schneeregen und Schneebestimmen den Heiligen Abend sowie die Weihnachtstage.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber ca. minus 2 bis plus 7 Grad. Achtung: überfrierende Nässe Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht Samstag und Sonntag auf Nordost bis Ost.

Was haben Ostseewellen und ein Erdbeben gemeinsam?

Die Wellen der Ostsee sind physikalisch gesehen typische Oberflächenwellen, nämlich zwischen zwischen den Fluiden Ostseewasser und Luft. Die gleiche physikalische Art der Wellenausbreitung ist die Ursache für Erdbeben, nämlich zwischen Luft und Lithosphäre (Erdoberflächen jeglicher Art).

Von Ronald Eixmann/OZ