Rostock

Nehmen Sie sich die Zeit für die Zeit. Denn diese sollte als etwas sehr kostbares und unwiederholbares angesehen werden. Jeder neue Augenblick kommt, ist da und geht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Daher unser Tipp für Sie: Seien Sie sich des Augenblicks bewusst, immer und immer wieder. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 3. Advent-Wochenende.

Das nasskalte Schmuddelwetter setzt sich auch in den nächsten Tagen in MV weiter fort. Wiederholt ziehen dabei Tiefausläufer mit Niederschlägen durch, teils als Regen, Schneeregen oder Schnee. Der Donnerstag gestaltet sich bedeckt mit einigen Schneeflocken. Freitag ist es bei bedecktem Himmel meist trocken im gesamten Bundesland. Am dritten Adventswochenende nähern sich von Westen erneut Tiefs mit zunehmend milderen Luftmassen. Die Temperaturen erreichen tagsüber kaum Werte über den Gefrierpunkt. Nachts ist mit leichtem Frost zu rechnen. Der Wind weht schwach, an der Ostseeküste zeitweise mäßig, bis Freitag aus Südost ab Samstag auf Südwest drehend.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Es bleibt in den nächsten Tagen vorwinterlich und dennoch leicht wechselhaft. Hin und wieder sind Regen, Schneeregen oder Schneeschauer einzuplanen. Das Thermometer zeigt tagsüber Werte bis plus zwei Grad an. Nachts sinken die Temperaturen bis minus zwei Grad. achtung: Da kann es zu Bodenfrost und gefrierender Nässe kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost und dreht ab Samstag langsam auf Südwest.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Donnerstag und Freitag ist der Himmel Wolken verhangen. Gelegentliche Regen- und Schneeschauer sind vorhanden. Am Wochenende bleibt es weiterhin wechselhaft, sonnige Abschnitte sind derzeit die Ausnahme. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen null und plus zwei Grad. Bis Sonnenaufgang kühlt die bodennahe Luft bis minus drei aus. Der Wind weht schwach, direkt in Seenähe oder auf der freien See mäßig aus Südost, ab Samstag auf Südwest drehend.

Graal-Müritz, Darß

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Es gibt bis einschließlich dem Wochenende einen Mix aus dichten Wolkenfeldern sowie zeitlich und örtlich begrenzt etwas Regen, Schneeregen oder Schnee. Gelegentliche sonnige Abschnitte sind die Ausnahme. Das Thermometer zeigt Werte bis plus zwei Grad, nach Sonnenuntergang ist mit geringem Frost zu rechnen. Achtung: Es sollte mit gefrierender Nässe gerechnet werden. Der Wind weht schwach, in Küstennähe mäßig aus Südost. Ab Samstag erfolgt eine merkliche Winddrehung auf Südwest.

Usedom, Greifswald

Es bleibt bei einer vorwinterlichen aber dennoch wechselhaften Wetterlage mit Dunst, Hochnebel und bedecktem Himmel. Regen, Schneeregen oder Schnee sind in Abhängigkeit von Zeit und Ort stark begrenzt. Die Temperaturen schwanken zwischen null und plus zwei Grad am Tag und bis zu minus drei Grad in der Nacht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost, ab Samstag langsam auf Südwest drehend.

Mecklenburgische Seenplatte

Es bleibt bedeckt und meist trocken. Hochnebel und starke Bewölkung sind für die nächsten Tagen dominierend. Auflockerungen zum einen, aber auch Schneeregen oder Schnee zum anderen sind kaum vorhanden. Während die Temperaturen tagsüber maximal plus zwei Grad erreichen, sinkt das Thermometer nachts bis minus drei Grad. Der Wind weht schwach aus Südost, ab Samstag auf Südwest drehend.

Hochnebel im Winterhalbjahr

Hochnebel ist die Bezeichnung für eine strukturlose Wolkendecke, die in wenigen hundert Metern Höhe vorhanden ist und immer dann entsteht, wenn die Luft sehr feucht ist und zusätzlich kaum vertikaler Luftaustausch stattfindet. Das Phänomen tritt sehr häufig im Winterhalbjahr auf. Ursache ist der geringe Einfallswinkel der Sonne in der kalten Jahreszeit und die damit verbundene Auskühlung der Luftmassen.

Von Ronald Eixmann/OZ