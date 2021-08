Sonne, Wolken, Schauer: Am Wochenende müssen sich Urlauber und Einheimische in MV wieder auf alles einstellen. Auch der Wind soll auffrischen. Das Vier-Tage-Wetter (12. bis 15. August) von OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann zwischen Ostseeküste, Bodden und Seenplatte.

Aktuelles Wetter für Ihre Region in MV: Am Wochenende frischt der Wind auf

Freizeitwetter - Aktuelles Wetter für Ihre Region in MV: Am Wochenende frischt der Wind auf

Freizeitwetter - Aktuelles Wetter für Ihre Region in MV: Am Wochenende frischt der Wind auf