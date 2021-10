Unspektakuläres Herbstwetter bestimmt dieses Wochenende. Feuchter Waldboden und ein ständig geringer werdender Sonneneinfallswinken sind beste Voraussetzungen für erfolgreiches Pilzesammeln in diesen Tagen. Wer also gern wanden geht und dazu noch hohe kulinarische Ansprüche hat, für den gibt es in diesen Tagen nicht wirklich eine Alternative dazu.