Rostock

Abgeschwächte atlantische Tiefs bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Norddeutschland. Das bedeutet, leicht unbeständiges und nur noch mäßig warmes Wetter dominiert die Witterung in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag und Freitag gibt es viele Wolken und vereinzelt Schauer. Am Samstag und Sonntag ist ebenfalls von vielen Wolken, aber keinem Regen auszugehen. Sonnige Abschnitte sind dennoch vorhanden, aber nur sehr selten.

Es wird langsam kühler. Während das Thermometer am Donnerstag noch Werte zwischen 17 bis 19 Grad anzeigt, schaffen es die Temperaturen am Sonntag tagsüber nicht mehr über 15 Grad. In der Nacht kühlt die Luft nur wenig aus. Der Wind weht in den nächsten Tagen mäßig bis frisch. Es erfolgt eine kontinuierliche Winddrehung von Südwest am Donnerstag auf Nordost am Sonntag.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Es ist bis einschließlich dem Wochenende wechselhaft. Schauer sind vereinzelt vorhanden. Wolkenlücken gibt es nur wenige. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 15 Grad. Der Wind weht in den nächsten Tagen mäßig, teils frisch, nimmt am Sonntag aber merklich ab. Am Donnerstag und Freitag ist von schwachem bis mäßigen Wind aus Südwest bis Nordwest auszugehen. Es erfolgt bis Sonntag eine langsame Winddrehung von Südwest auf Nordost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Es ist bewölkt bis bedeckt, nur selten gibt es sonnige Abschnitte. Schauer treten dennoch vereinzelt auf. Das Thermometer steigt tagsüber auf 16 bis 19 Grad. Nachts verhindern Wolken eine merkliche Auskühlung. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest, dreht aber bis Sonntag über Nord auf Nordost.

Graal-Müritz, Darß

Donnerstag, Freitag ist es Tagesbeginn meist bedeckt bis bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf gibt es mehr sonnige Abschnitte. Lokal begrenzt sind Schauer vorhanden. Das Wochenende gestaltet sich wechselhafter. Das Thermometer steigt auf Werte zwischen 13 bis 16 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 11 Grad. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig, teils frisch. Am Donnerstag und Freitag ist von schwachem bis mäßigen Wind aus Südwest bis Nordwest auszugehen. Samstag und Sonntag dreht der Wind auf Nordost bis Ost und weht weiterhin schwach bis mäßig.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Nach Dunst und Frühnebel ist es in den nächsten Tagen bedeckt bis wechselnd bewölkt mit gelegentlichen sonnigen Abschnitten. Schauer sind zeitlich und örtlich begrenzt immer wieder einzuplanen. Die Temperaturen schwanken in den nächsten Tagen zwischen 13 bis 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch. Am Donnerstag und Freitag ist von schwachem bis mäßigen Wind, teils frischem Wind aus Südwest bis Nordwest auszugehen. Samstag und Sonntag dreht der Wind auf Nordost bis Ost und weht weiterhin schwach bis mäßig, teils frisch.

Usedom, Greifswald

Am Donnerstag bestimmen bewölkter Himmel, sonnige Abschnitte sowie gelegentlich Schauer den Tag. Am Freitag ist kaum eine Wetteränderung in Sicht. Wechselhaftes Wetter bestimmen das Tagesgeschehen. Am Samstag und Sonntag bleibt es bei ähnlicher Wettersituation. Die Temperaturen erreichen in den nächsten Tagen Werte zwischen circa 13 bis 16 Grad. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig, teils frisch. Am Donnerstag und Freitag ist von schwachem bis mäßigen Wind aus Südwest bis Nordwest auszugehen. Samstag und Sonntag dreht der Wind auf Nordost bis Ost und weht weiterhin schwach bis mäßig, teils frisch.

Mecklenburgische Seenplatte

Es bleibt bei einer wechselhaften Wetterlage mit vielen Wolken, bewölktem Himmel, gelegentlichen sonnigen Abschnitten, Schauern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 bis 16 Grad. Der Wind weht in den nächsten Tagen schwach bis mäßig, teils frisch. Am Donnerstag und Freitag ist von schwachem bis mäßigen Wind aus Südwest bis Nordwest auszugehen. Samstag und Sonntag dreht der Wind auf Nordost bis Ost und weht weiterhin schwach bis mäßig.

Von Ronald Eixmann/OZ