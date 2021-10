Rostock

Am Donnerstag und Freitag ist das Windangebot mit starkem bis stürmischem Wind an unserer Ostseeküste extrem hoch. Alle Kite-Liebhaber und Windsurfer kommen damit in den kommenden 48 Stunden voll auf ihre Kosten. Wer es ruhiger mag, konzentriert sich meteorologisch aufs Wochenende. Dann sind bei angenehm herbstlich, freundlicher Witterung Wanderungen, Spaziergänge oder Wandern im Wald prädestiniert für eine aktive aber dennoch entspannende Erholung.

Ein Sturmtief über Skandinavien sorgt an dessen Südseite für sehr wechselhaftes und stürmisches Wetter bis zum Wochenende. Das Wochenende selbst zeigt sich dann aber als „Goldener Oktober“. Die Höchstwerte schwanken in den kommenden Tagen zwischen neun und 13 Grad. Nachts erfolgt eine nur unwesentliche Abkühlung bis minimal sieben Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag stürmisch um West und nimmt zum Wochenende spürbar ab.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Donnerstag und Freitag gestalten sich sehr wechselhaft. Es gibt intensive Schauer und nur kurzzeitig Wolkenlücken. Das Wochenende zeigt sich nach anfänglichen Wolken und letzten kurzen Schauern am Vormittag zunehmend freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen im Küstenbereich zwischen neun bis 13 Grad. Der Wind weht stark bis stürmisch um West. Auf der freien Ostsee sind stürmische bis orkanartige Böen einzuplanen.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag und Freitag ist es sehr unbeständig. Viele Regenwolken sind unterwegs. Mehr und mehr sonnige Abschnitte sind für das Wochenende einzuplanen. Die Tageswerte liegen bei milden acht bis 13 Grad. Nachts erfolgt eine nur geringe Abkühlung Der Wind weht stark bis stürmisch um West. Auf der freien See sind stürmische bis orkanartige Böen vorhanden.

Graal-Müritz, Darß

Tagsüber bleibt es am Donnerstag und Freitag wechselhaft und regnerisch. Schauer, dichte Wolken sowie ab und zu kurze Aufheiterungen sind dennoch einzuplanen. Am Samstag und Sonntag paust dagegen mehr und mehr ein freundlicher Wettercharakter durch. Die Tagestemperaturen erreichen Werte um neun bis 13 Grad. Der Wind weht frisch bis stark. Stürmische Böen sind relevant.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag und Freitag ist es bedeckt und oftmals trüb. Mit länger anhaltenden Schauern ist zu rechnen. Das Wochenende ist zunehmend freundlich. Sonnige Abschnitte werden häufiger. Die Temperaturen schwanken zwischen acht bis 13 Grad. Der Wind weht frisch bis stark, zeitweise stark bis stürmisch um West. Auf der freien Ostsee sind stürmische bis orkanartige Böen einzuplanen.

Usedom, Greifswald

Viele Wolken und wechselhaftes Wetter in Form von Regen begleiten uns durch den Donnerstag und Freitag. Es gibt auch trockene Abschnitte. Die Sonne hat am Wochenende eine größer werdende Chance. Es bleibt trocken. Die Luft erwärmt sich auf neun bis 13 Grad. Der Wind weht frisch bis stark. Stürmische Böen müssen eingeplant werden.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag bestimmen dichte Wolken und regnerisches Wetter den Tag. Am Freitag ist keine merkliche Wetteränderung vorhanden. Das Wochenende ist zunehmend freundlich und trocken. Es bleibt bei Werten um zehn bis 14 Grad recht mild. Der Wind weht mäßig frisch, kurzzeitig stürmisch um West.

Woher Meteorologen wissen, wie windig es wird

Die Böigkeit des Windes können wir aus der Wolkenhöhe abschätzen. Grundsätzlich gilt: Je höher die vertikale Ausdehnung der beobachteten Wolken, desto stärker die Böigkeit des horizontalen und damit für uns spürbaren Windes.

Von Ronald Eixmann/OZ