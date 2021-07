Gute Aussichten für Urlauber und Einheimische in MV: Das Wetter ist am Wochenende meist freundlich. Nur am Sonntag gibt es mehr Wolken als Sonne. Die Temperaturen hingegen steigen auf bis zu 30 Grad. Besonders im Landesinneren wird es heiß. Das Vier-Tage-Wetter (22. bis 25. Juli) von OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann zwischen Ostseeküste, Bodden und Seenplatte.