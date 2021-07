Rostock

Bezogen auf die gesamte Woche kommt es nun zum Höhepunkt des Sommers. Unter Tiefdruckeinfluss vom Atlantik über die britischen Inseln wird mit einer westlichen bis südwestlichen Strömung feuchtwarme, zum Wochenende hin kühlere Luftmassen nach Deutschland geführt. In unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich der Wettercharakter in den nächsten Tagen und am Wochenende wie folg: Am Donnerstag und Freitag gibt es einen Wechsel zwischen einigen Quellwolken und längeren Aufheiterungen.

Schauer sind unterwegs und Gewitter nicht ausgeschlossen. Das Wochenende gestaltet sich etwas wechselhafter mit bewölktem Himmel und sonnigen Abschnitten. Am Sonntag gibt es mehr Wolken und immer wieder sind Schauer vorhanden. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und bringen es häufig nur noch auf Werte von 19 bis 24 Grad. Am Sonntag zeigt das Thermometer tagsüber nur noch ca. 13 bis 15 Grad an. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark, im Binnenland mäßig bis frisch aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag zeigt sich mit bewölktem Himmel, es bleibt weitgehend trocken. Am Freitag und Samstag gibt es einen Mix aus Wolken, einigen Aufheiterungen sowie vereinzelten Schauern. Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Sonntag bestimmt wechselhaftes Wetter den Tag. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und bringen es häufig nur noch auf Werte von 19 bis 24 Grad. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Während es am Donnerstag freundlich und trocken ist, nehmen Wolken und Niederschlagswahrscheinlichkeit bis zum Sonntag stetig zu. Lokale Gewitter sind einzuplanen. Die Höchsttemperaturen schwanken tagsüber zwischen 15 und 20 Grad. Nachts sinken die Temperaturen nicht unter 15 Grad. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Graal Müritz, Darß

Es wechseln Wolken und sonnige Abschnitte einander ab. Schauer bzw vereinzelte Gewitter sind nicht auszuschließen. Tendenz:Es wird wechselhafter und kühler. Die Luft erwärmt sich nur noch auf Werte um 19 Grad, nachts sinken die Werte bis ca. 15 Grad. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Während es am Donnerstag noch freundlich und trocken ist, nehmen Wolken und Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeiten bis zum Sonntag kontinuierlich zu. Tagsüber werden Temperaturen bis ca. 22 Grad erreicht. Ab Sonntag kühlere Luftmassen – nur noch ca. 15 Grad erreicht. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Usedom, Greifswald

Es gibt einen Wechsel aus Wolken, sonnigen Abschnitten sowie hin und wieder einpaar Schauer und zeitlich und örtlich begrenzt Gewitter. Die Temperaturen erreichen tagsüber 20 bis 23 Grad. Am Sonntag Temperaurrückgang auf Werte um 13 Grad. Der Wind weht im Küstenbereich frisch bis stark aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Mecklenburgische Seenplatte

Sonne und Wolken, ab und zu bewölkter Himmel prägen die nächsten Tage und das Wochenende. Selten sind Schauer unterwegs. Die Höchstwerte schwanken zwischen 13 bis 23 Grad, wobei der Sonntag der kühlere Tag ist. Am Sonntag Temperaurrückgang auf Werte um 13 Grad. Der Wind weht im Binnenland mäßig bis frisch aus westlicher Richtung. In Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen.

Weiße Wolken

Wolken erscheinen um so „weißer“, je schmutziger diese sind. Denn es gilt: Je mehr Partikel (u.a. Schmutz) in der Luft vorhanden sind, desto mehr kleinere Wolkentröpfchen können sich bilden. Folge: Starke Rückstreuung des spaktralen Sonnenlichtes führt in der Beobachtung zu „schneeweißen“ Wolken!

Von Ronald Eixmann/OZ