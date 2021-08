Rostock

Bei der aktuellen sehr klaren und sauberen Luft bietet es sich an, mit Rucksack und guter Laune durch kühlende Wälder und weiches Moos zu stapfen und dabei die Natur zu beobachten: ein echtes Entschleunigungserlebnis. Möglich machen das atlantische Luftmassen, die zum einen aufgrund ihrer Quelle, zum anderen aber auch durch das zusätzliche Auswaschen aufgrund von Regen sehr, sehr sauber sind.

Abgeschwächte atlantische Tiefdruckgebiete sorgen bis einschließlich dem Wochenende für einen wechselhaften Wetter-Mix. Es wird mäßig warme Meeresluft nach Mecklenburg-Vorpommern herangeführt. Wolken und Schauer, die zum Teil gewittrig sind, aber auch Sonnenschein bestimmen die nächsten Tage einschließlich dem Wochenende.

So wird das Wetter in MV in den kommenden Tagen

Am Donnerstag gibt es bei meist wolkigem Himmel auch längere sonnige Abschnitte. Am Freitag ist es anfangs freundlich, ab dem Nachmittag bilden sich Schauer oder kurze Gewitter im Landesinneren. Der Samstag zeigt sich tagsüber von seiner freundlichen Seite, erst zum Abend bzw. in der Nacht sind Wolken und gewittrige Schauer einzuplanen. Am Sonntag bleibt es leicht wechselhaft.

Das Thermometer steigt im Küstenbereich auf Werte bis 22 Grad, im Landesinneren werden 24 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch bis stark aus Südost bis Ost. Zum Wochenende hin erfolgt eine Winddrehung auf Südwest, in Schauer- und Gewitternähe stark bis stürmisch auffrischend.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag ist es freundlich. Freitag bilden sich nachmittags vereinzelt gewittrige Schauer aus. Am Samstag ist von einem Sonne-Wolken-Mix auszugehen, erst ab den Abendstunden sorgen zunehmend Wolken für Regen und örtlich begrenzt gewittrige Schauer. Am Sonntag bleibt es leicht unbeständig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Küstennähe bei Werten um 22 Grad. Die Nachttemperaturen sinken bis 15 Grad Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch bis stark aus Südost bis Ost. Zum Wochenende hin erfolgt eine Winddrehung auf Südwest. In Schauer- und Gewitternähe frischt der Wind stark böig auf.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ist es trocken, auch die Sonne hat eine Chance. Freitag sind vereinzelt gewittrige Schauer einzuplanen. Am Samstag gibts einen Wechsel aus Sonne und Wolken, erst in den Abendstunden ziehen Regenwolken und örtlich begrenzt gewittrige Schauer vorüber. Am Sonntag ist es etwas unbeständig. Die Temperaturen erreichen Werte bis 22 Grad, nachts kühlt es nur unwesentlich ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch bis stark aus Südost bis Ost. Zum Wochenende hin erfolgt eine Winddrehung auf Südwest. In Schauer- und Gewitternähe stark auffrischender Wind.

Graal Müritz, Darß

Der Donnerstag wird bestimmt durch einen Sonne-Wolken-Mix. Freitag sind in der zweiten Tageshälfte lokal begrenzt gewittrige Schauer einzuplanen. Am Samstag gibts einen Wechsel aus Sonne und Wolken, erst in den Abendstunden ziehen Regenwolken und örtlich begrenzt gewittrige Schauer vorüber. Am Sonntag bleibt es wechselhaft. Die Werte liegen tagsüber bei 23 Grad, nachts werden 17 Grad erwartet. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch bis stark um Ost. Am Wochenende erfolgt eine Winddrehung auf Südwest. In Schauer- und Gewitternähe ist der Wind stark auffrischend.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag und Freitag bleibts bei vielen Wolken trocken. Am Samstag ist es anfangs freundlich, erst zum Abend ziehen Regenwolken und gewittrige Schauer vorüber. Der Sonntag bleibt unbeständig. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 20 bis 23 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 16 Grad. Der Wind weht mäßig, teils frisch bis stark aus Südost bis Ost. Ab Samstag erfolgt eine Winddrehung auf Südwest, in Schauer- und Gewitternähe stark auffrischend.

Usedom, Greifswald

Donnerstag und Freitag ist es trotz vieler Wolken meist trocken. Der Samstag beginnt freundlich, erst abends ziehen gewittrige Schauer von West nach Ost. Am Sonntag bleibt es unbeständig. Die Maximalwerte erreichen tagsüber 21 bis 24 Grad, nachts bleibts mit Werten um 17 Grad mild. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südost bis Ost. Zum Wochenende hin erfolgt eine Winddrehung auf Südwest, in Schauer- und Gewitternähe stark auffrischend.

Mecklenburgische Seenplatte

Wechselhaftes Wetter begleitet uns durch die nächsten Tage. Dichte Wolkenfelder, sonnige Abschnitte, zeitlich begrenzte Schauer und lokale Gewitter prägen das Wochenende. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad, nachts kühlt die Luft bis 14 Grad ab. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In Schauer- und Gewitternähe frischt der Wind merklich auf.

Federwolken am Himmel

Hohe Wolken in sieben bis elf Kilometern Höhe heißen Cirren und werden im Volksmund auch Federwolken genannt. Diese bestehen aus Eiskristallen. Ihre Temperatur beträgt aufgrund der Höhe minus 25 bis minus 50 Grad.

Von Ronald Eixmann/OZ