Rostock

Ein abgeschwächtes Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln ist für unser Küstenwetter in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Tagen wetterbestimmend. Am Donnerstag gibt es viel Sonnenschein. Die Wassertemperaturen liegen derzeit für die Ostsee bei 16 bis 18 und für die Binnenseen bei 17 bis 20 Grad. Am Freitag und Samstag ist es zunehmend wechselhaft. Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt kontinuierlich zu.

Am Sonntag dominieren meist Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 24 Grad an der Küste und steigen im Landesinneren auf Werte bis 27 Grad. Am Sonntag ist es mit ca. 17 Grad merklich kühler. Der Wind weht schwach umlaufend. In Schauer und Gewitternähe frischt der Wind merklich auf.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Am Freitag und Samstag ist es zunehmend wechselhaft. Schauer und Gewitter sind lokal begrenzt einzuplanen. Am Sonntag bleibt es bei Wolken. Die Temperaturen liegen am Donnerstag noch bei 24 Grad, am Sonntag dagegen nur noch bei 17 Grad. Nachts sinken die Werte auf 16 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach umlaufend, in Schauer- und Gewitternähe stark auffrischend.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ist es freundlich und trocken. Am Freitag und Samstag dagegen zunehmend wechselhaft. Schauer und Gewitter sind lokal begrenzt einzuplanen. Am Sonntag dominieren Wolken, es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 24 Grad, am Sonntag noch 17 Grad. Nachts kühlt es nur wenig aus. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen, frischt aber in Schauer- und Gewitternähe stark auf.

Graal-Müritz, Darß

Am Donnerstag gibt es viel blauen Himmel. Am Freitag und Samstag sind Schauer und Gewitter lokal begrenzt möglich. Am Sonntag ist es weitgehend trocken, die Sonne hat zunehmend eine Chance. Die Luft erwärmt sich am Donnerstag noch auf 24 Grad und kühlt sich bis Sonntag auf 17 Grad ab. Nachts sinken die Temperaturen nicht unter 14 Grad. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen und frischt in Schauer- und Gewitternähe spürbar auf.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag ist es freundlich und trocken. Freitag und Samstag sind kurzzeitig gewittrige Schauer lokal begrenzt einzuplanen. Am Sonntag zeigt sich nur selten die Sonne, es bleibt trocken. Die Sonne erwärmt die Luft am Donnerstag bis 24 Grad, bis Sonntag sinken die Tageshöchstwerte bis 17 Grad ab. In der Nacht kühlt es nicht unter 14 Grad aus. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen, frischt aber in Schauer- und Gewitternähe auf.

Usedom, Greifswald

Nach Wolkenauflösung am Vormittag ist es am Donnerstag freundlich. Freitag und Samstag ist es zeitweise sonnig, dennoch sind kurzzeitig gewittrige Schauer lokal begrenzt einzuplanen. Am Sonntag macht sich die Sonne rar. Die Temperaturen erreichen 17 bis 25 Grad. Nachts sinken die Werte bis 14 Grad. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen und frischt in Schauernähe böig auf.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag und Samstag ist es zunehmend wechselhaft. Gewittrige Schauer sind lokal begrenzt vorhanden. Am Sonntag bestimmen Wolken das Tagesbild. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei 27 Grad, am Sonntag dann nur noch bei 20 Grad. Nachts sinken die Werte auf 15 bis 12 Grad. Der Wind weht schwach umlaufend. In Schauer- und Gewitternähe frischt der Wind stark auf.

Nowcasting

Unter Nowcasting versteht man eine Wettervorhersage für die nächsten 2 Stunden ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt. Nowcasting ist vor allem im Bereich der Wetterwarnungen von besonderer Bedeutung.

Von Ronald Eixmann/OZ