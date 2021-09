Rostock

Mecklenburg-Vorpommern ist zu Urlaubszeiten heiß begehrt. Die Hotels freuen sich nach der langen Corona-Pause wieder über regen Besucherverkehr. In Ferienwohnungen oder Ferienhäusern ist es üblich, dass während des Aufenthalts keine Putzfee regelmäßig durch die Zimmer wirbelt. 

Wer allerdings ein Hotelzimmer bucht, geht davon aus, dass das Zimmer täglich gereinigt wird – Betten machen, Bad putzen, saugen, vielleicht sogar noch ein Schokogruß auf dem Kissen. Ein Umfrage im Land zeigt aber, dass dieser Service längst nicht mehr in allen Häusern selbstverständlich ist.

Was erwartet den Besucher auf dem Hotelzimmer

Im Van-der-Valk-Resort in Linstow an der A 19 beispielsweise werden Gäste auf dem Zimmer mit einer Zettelbotschaft überrascht, die besagt, dass die Zimmerreinigung aufgrund von Corona nur auf Anfrage täglich stattfindet. Sollte das Zimmer gereinigt werden, muss vorher eine halbe Stunde gelüftet werden. Kein Einzelfall, wie der Branchenverband bestätigt.

„Das handhaben einige Hotels so“, weiß Lars Schwarz, Präsident der Dehoga MV. „Es gab ja, als wir im Lockdown waren, die Vorschrift, so wenig wie möglich zu reinigen, um die Übertragungskette überschaubar zu halten. Im Sinne des kontaktarmen Urlaubs. Die Verordnung ist allerdings schon anderthalb Jahre her.“ Wird durch die reduzierte Reinigungsleistung auch Personal eingespart? „Der Putzaufwand war, als Corona kam, sehr viel größer. Jede Fernbedienung wurde desinfiziert. Personell sind wir so aufgestellt wie vor der Pandemie.“

Wie lange werden die Hotels das Konzept der optionalen Zimmerreinigung noch beibehalten? Lars Schwarz: „Vermutlich so lange, bis es Corona nicht mehr gibt. Es entwickelt sich daraus ja auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, so wie es in Ferienwohnungen und -häusern ja schon gehandhabt wird. Wir erinnern uns noch an das Aufkommen der Aufkleber am Badezimmerspiegel der Hotels in Bezug auf den Wechsel der Handtücher. Wer frische Handtücher möchte, wirft die benutzten in die Wanne oder auf den Boden.“

Wenn die Gäste es wünschen, erfolgt eine tägliche Reinigung

Auch im Aja-Resort in Warnemünde werden die Zimmer bei einem längeren Aufenthalt nur jeden zweiten Tag gereinigt. Wenn die Gäste es wünschen, erfolgt aber auch eine tägliche Reinigung. „Und es gibt trotzdem jeden Tag einen sogenannten Quick-Check, bei dem der Mülleimer geleert wird, die Betten gemacht sowie die Türklinken desinfiziert werden“, erklärt Pressesprecherin Michaela Störr.

Das Hotel Neptun bietet seinen Gästen wie gewohnt eine tägliche Zimmerreinigung, stellt sich aber bei Sonderwünschen auch auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste ein. Pressesprecherin Silke Greven betont: „Wir reinigen unsere Zimmer täglich. Aber die Gäste können das frei entscheiden. Wer das nicht möchte, kann einfach Bescheid geben, wie oft das Zimmer gereinigt werden soll.“

Wichtig ist, den Urlauber aufzuklären

Sollte es Beschwerden von Gästen geben, sieht Lars Schwarz das Problem in der mangelnden Kommunikation. „Die Gäste sollten vor dem Besuch darüber aufgeklärt werden, wie es sich mit der Zimmerreinigung verhält, das ist wichtig. Manche Hotels geben auch einen kleinen Preisnachlass, wenn die Zimmer nicht täglich gereinigt werden.“ Einen Preisnachlass oder Freigetränke gibt es in den befragten Hotels nicht, wenn auf die Zimmerreinigung verzichtet wird. Das Van-der-Valk-Resort Linstow wollte sich am Telefon nicht zu dem Thema äußern.

