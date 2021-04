Ahrenshoop

Der Weg zum Hohen Ufer in Ahrenshoop ist staubig und leer. Das Kunstmuseum an der Fischland-Straße geschlossen. Auf dem knappen Kilometer zum Strand begegnet man nicht vielen Menschen.

Zwei Autos mit auswärtigen Kennzeichen stehen vor den Häusern. Ein Anwalt aus Stralsund werkelt vor seinem Haus. Ein Arzt aus Greifswald schlendert im Blaumann vorüber. Er sagt: „Ich darf hier sein und arbeiten, da ich aus MV komme. Aber die meisten Zweitwohnungsbesitzer von außerhalb sind am Sonntag abgereist.“

65 000 Zweitwohnungsbesitzer gibt es laut Angaben der Landesregierung in MV. Bis zum 24. April gilt eine Übergangsfrist, dann müssen alle, die außerhalb von MV ihren Erstwohnsitz gemeldet haben, abgereist sein.

Ausnahmen gelten nur für Menschen, die einen triftigen Grund haben, vor Ort zu sein. Zum Beispiel, weil sie hier arbeiten. So hat Nicole Bernhard (44), Kinderbuchautorin aus Ahrenshoop, ihren Verlag in ihrem Haus im Weg zum Hohen Ufer und darf vor Ort sein. „Ich bin aber gerade in Berlin, weil ich dort zu tun habe“, lacht sie am Telefon – verkehrte Welt.

„Ich weiß nicht, ob ich bleiben darf. Aber ich kann nicht nach Berlin.“

Vor einem Haus, in dessen Auffahrt ein VW aus Potsdam steht, arbeiten zwei Gärtner. Eine Rentnerin (80) steht in ihrem Garten schräg gegenüber. Sie war gerade schwer erkrankt und würde es nach einer Krebsbehandlung und einem Bandscheibenvorfall zurzeit sowieso nicht schaffen, die Treppen zu ihrer Berliner Wohnung hochzusteigen. „Ich weiß nicht, ob ich bleiben darf. Aber ich kann jetzt nicht nach Berlin. Außerdem muss der Garten gemacht werden.“ Sie wartet auf ihren zweiten Impftermin und hofft, dann in ihrem Haus an der Ostsee bleiben zu dürfen. „Wir vermieten doch schon längst nicht mehr.“

„Die fahren mit so ’nem grauen Golf morgens hier durch.“

Die meisten Häuser am Weg zum Hohen Ufer werden von Zweitwohnungsbesitzern bewohnt. Ob das überhaupt kontrolliert wird, fragt sich eine ältere Dame, die nicht genannt werden möchte – von wegen schlafende Hunde.

Die Hunde sind längst wach. „Doch! Doch! Die kontrollieren“, sagt ein Spaziergänger. „Die fahren mit so ’nem grauen Golf hier durch, Leute vom Ordnungsamt, und schauen auf die Kennzeichen. Die Leute werden wohl abreisen müssen.“

Der Buchautor und frühere TV-Produzent Alfried Nehring (82) vor seinem Haus in Ahrenshoop. Er hat hier seinen Erstwohnsitz gemeldet und darf bleiben. Quelle: Martin Börner

Alfried Nehring (82), früherer TV-Produzent und Buchautor, wohnt auf der Hälfte des Weges mit seiner Frau. Die Nehrings sind mit Erstwohnsitz hier gemeldet. Nehring sagt: „Die meisten sind abgereist. Die sind alle weg.“ Jetzt sei es völlig ruhig an einem Ort, an dem es auch sonst ruhig ist. Wen denn die Rentnerin, die nur in ihrem Haus oder in ihrem Garten ist, anstecken soll – die schwarzen Eichhörnchen? Auch Einwanderer, die die heimischen roten Eichhörnchen verdrängt haben.

„Wir reisen morgen ab. Ich denke, dass wir nicht bleiben dürfen.“

Thomas Mette (60) ist Schauspieler. Er lebt in Falkensee und arbeitet am Theater in Magdeburg. Das Haus in Ahrenshoop hat sein Vater 1960 gebaut. Mette sagt: „Damals unter seltsamen behördlichen Auflagen. Er durfte kein Material von hier benutzen, nur Sand. So sind alle Steine und Balken aus der gesamten Republik hergekarrt worden. DDR halt. „Wir reisen morgen ab. Ich denke, dass wir nicht bleiben dürfen.“ Das sei schon sehr grenzwertig, dass man sein Haus nicht betreten darf, für das man ja auch weiterhin Steuern zahlt.

Gähnende Leere – Dort, wo sonst Menschen spazieren, handwerken, gärtnern oder sich über Gartenzaun unterhalten, sieht man kaum einen Menschen. Die meisten Zweitwohnbesitzer im Weg Zum Hohen Ufer Ahrenshoop sind bereits abgereist. Quelle: Martin Börner

Aber dagegen klagen? „Wir sind nicht so die Klagelustigen“, sagt er. „Da warten wir lieber die paar Wochen, bis das vorbei ist. Es ist auf der anderen Seite auch so, dass wir die Menschen schützen wollen, auch wenn nicht alle Entscheidungen richtig sind.“

Tja, er hat noch schnell ein paar Büsche geschnitten und Rasen gemäht, damit es in ein paar Wochen nicht gar so arg aussehe. „Wenn wir hier vier Wochen nichts im Garten machen, dann laufen wir durch kniehohes Gras, wenn wir zurückkehren.“

Es ist ruhig im Weg zum Hohen Ufer. Hin und wieder hört man ein paar Gartengeräte knattern. Die Frühlingsbrise streift durch Baumwipfel. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern. Die Natur interessiert sich nicht für behördliche Auflagen. Sie macht einfach weiter, als gebe es uns Menschen nicht.

Und die beiden Autos mit Berliner und Potsdamer Kennzeichen werden wohl am Dienstag auch verschwunden sein. Ein Anwohner aus Potsdam sagt über den Gartenzaun: „Wir erledigen noch schnell das Nötigste im Garten und fahren morgen ab. Wir müssen hier weg aus unserem Haus. Sonst gibt’s Ärger.“

Von Michael Meyer