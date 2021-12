Am Donnerstag tritt eine neue Corona-Verordnung für MV in Kraft. Das Kabinett hat sie an die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz aus der Vorwoche angepasst. Mit der neuen Verordnung wird auch die Stufenkarte des Landes noch einmal verändert. Was bedeutet das für die Menschen in MV? Die Regeln im Überblick.