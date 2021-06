In MV gibt es derzeit keine Infektionen mit der als sehr ansteckend geltenden Delta-Variante des Coronavirus. Zwei infizierte Personen im April und Mai wurden rechtzeitig isoliert. Entwarnung gibt es dennoch nicht. Ob der Nordosten an einer möglichen vierten Welle vorbeischrammt, hängt vom Impftempo an, sagt der Greifswalder Chefhygieniker Nils-Olaf Hübner.