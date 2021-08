Rostock

Wenn alle an den gleichen Ort wollen, wird es ungemütlich – egal ob an der Ostsee, der Nordsee, im Bayerischen Wald oder dem Allgäu. Leser diskutieren über einen vermeintlich zu großen Besucherandrang in MV. Karsten Windmüller schreibt: „Vielleicht sollte man mal über ein Bettenlimit nachdenken. Nur noch neue Kapazitäten, wenn alte entfallen. Das gäbe Planungssicherheit für alle Beteiligten“, glaubt Windmüller. Kati Sonnenburg richtet ihren Fokus auf die beliebten Urlaubsregionen Usedom und Rügen: „Es gibt viele gute Ideen für die Inseln, aber es wird zu viel diskutiert und zu wenig zusammen gehandelt.“ Sonnenburg plädiert dafür, einfach mal was umzusetzen. „Nichts ist perfekt, aber man lernt draus, es dann anders zu machen. Den zukünftigen Touristen wird es freuen und den Einwohner auch.“ Nur, so wie es jetzt laufe, könne es für beide Inseln nicht weitergehen. Auch im Hinblick auf den Verkehr, so die Leserin.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bettenanzahl im Land im Blick behalten

Das Stichwort greift Michael Kluth auf und schlägt vor, „die Inseln, egal ob Rügen oder Usedom, für Urlauber mit Autos zu sperren und vor den Inseln große Parkplätze zu bauen. Dann geht’s nur noch mit Bus oder Bahn weiter, was natürlich angepasst werden muss. So ist genügend Luft für Einheimische und Lieferanten, die sich ja auch jedes Mal freuen, wenn sie auf die Inseln müssen.“ Bea Liebig wirft dazu ein: „Da baut man seit über 80 Jahren Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Umgehungsstraßen und alles Mögliche, um das Autofahren zu fördern und wundert sich dann, dass keiner Fahrrad fahren will.“

Jana Fritz meint: „Unabhängig davon, dass wir die Bettenanzahl im Blick behalten müssen, gibt es sicher noch mögliche Ansätze“, um Andrang und Verkehr zu steuern. „Mehr Angebote für Schlechtwetter vor Ort und eine Infrastruktur, die ermöglicht, dass der Gast zum Beispiel auch in der Nähe seine Brötchen oder das Nötigste bekommt, ohne ins Auto zu steigen.“

Angela Gruel glaubt, dass sich an den Touristenströmen nichts ändern werde, „bis man endlich aufhört, noch mehr Hotels zu bauen.“ Gruel spricht von mit Hotels zubetonierten Regionen. „Ich frage mich gleichzeitig, wo das Personal herkommen soll?“ Clara Mühlenheim fordert: „Der weitere Ausbau des Tourismus in MV gehört auf den Prüfstand. Es dauert nicht mehr lange, und wir sind kein Land zum Leben mehr, sondern nur noch ein Land zum Urlaubmachen.“ Hinrich Nowak findet es „traurig, wie eine ganze Region dem Kommerz unterworfen wird und jeder Charme verloren geht. Und die Gemeinderäte und Rathäuser sind ganz vorne dabei, diesen ausufernden Gigantismus noch zu forcieren“, moniert Nowak.

Von Juliane Lange