Rostock/Dubai

Als eines von nur drei deutschen Bundesländern wird sich MV auf der Weltausstellung in Dubai präsentieren. Der Landestourismusverband organisiert den Auftritt, bei dem neben dem Fremdenverkehr auch die Branchen Gesundheit und Biotechnologie vorgestellt werden.

Die Kosten sollen rund 400 000 Euro betragen, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf der OZ. Es wird der dritte Expo-Auftritt des Landes nach Shanghai 2010 und Mailand 2015.

Sonst nur Bayern und Berlin

Mehrere andere Bundesländer hatten ihre Beteiligung in Dubai abgesagt. Neben MV sind aktuell nur noch Berlin und Bayern mit eigenen Länderwochen dabei. MV ist im Januar dran. Baden-Württemberg hat allerdings sogar einen eigenen Pavillon. „Aus unterschiedlichen Gründen haben die anderen Bundesländer sich gegen eine Teilnahme entschieden“, sagte die Sprecherin des Deutschen Pavillons, Annika Belisle, in Dubai.

Lesen Sie auch den Kommentar unseres Autoren: Der Nutzen des Expo-Auftritts von MV sollte untersucht werden

Für Woitendorf ist das eine Gelegenheit, den Rückstand von MV auf andere Länder aufzuholen: „Das Festhalten an unserem Auftritt ist ein gutes Zeichen der Normalisierung. MV hat an seinen internationalen Beziehungen noch zu arbeiten.“ MV hat im Vergleich zu anderen Bundesländern mit den geringsten Anteil an ausländischen Urlaubern.

MV will mit Nachhaltigkeit und Spezialitäten glänzen

Eines der wichtigsten Themen auf der Expo im Öl-Land Vereinigte Arabische Emirate (VAE) ist die Nachhaltigkeit. Hier könne MV wichtige Akzente setzen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien und des nachhaltigen Tourismus’, glaubt Woitendorf. Dazu sollen unter anderem Workshops organisiert werden. Weiterhin ist auch eine Delegationsreise der Industrie- und Handelskammern des Landes geplant.

Die Exponate im Deutschen Pavillon sind thematisch auf unterschiedliche Räume aufgeteilt. „MV wird zu dieser Ausstellung beitragen. Dazu werden im Außenbereich des Pavillons unterschiedliche Elemente aufgebaut, die auf das Bundesland aufmerksam machen und es repräsentieren“, sagte Belisle. Zudem beteilige sich MV in seiner Länderwoche am Programm auf der deutschen Kulturbühne und es gibt ein MV-Menü im deutschen Restaurant.

Besucher stehen Schlange

Gerade die Präsentation außerhalb des Pavillons verspreche, ein Blickfang zu werden, sagte Belisle: „Kurz nach Eröffnung am Morgen stehen die Gäste bereits Schlange, um in den Pavillon eingelassen zu werden. Schon in der Warteschlange lernen sie etwas über Deutschland: Hier stehen die Bundesländerstationen, an denen sich jedes Bundesland individuell kurz vorstellt.“

Derzeit werden etwa 5000 Besucher täglich im Pavillon gezählt. Belisle rechnet damit, dass die Zahl im Laufe der Expo noch steigt. Den MV-Auftritt könnten demnach mehrere Zehntausend Besucher sehen, davon etwa ein Drittel aus anderen Ländern als aus den VAE. Insgesamt werden zur Expo 2020, die letztes Jahr wegen Corona verschoben werden musste, bis Ende März 25 Millionen Besucher erwartet.

Zählbare Erfolge erwünscht

Der MV-Auftritt kommt sogar bei der einst so kritischen Linkspartei im Schweriner Landtag gut an – möglicherweise schon mit Blick auf die erhoffte Regierungsbeteiligung: „Wir begrüßen die Teilnahme unseres Bundeslandes an der Expo mit 192 Teilnehmerländern“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Henning Foerster. „Gerade in Bezug auf eine stärkere Ausrichtung unserer Wirtschaft auf internationale Märkte ist es wünschenswert, dass die Teilnahme an der Expo am Ende auch zählbare Erfolge bringt.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harald Terpe, Fraktionschef der Grünen, fordert: „MV muss sich auf der Expo vor allem mit Innovationen und erneuerbaren Energien präsentieren.“ Und spätestens nach diesem dritten Expo-Auftritt müsse auch bewertet werden, ob sich dieses Engagement rechne, so Terpe.

Von Axel Büssem